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Промес в третий раз получил награду «Золотой кабан»

вчера, 18:19

Сегодня на «Открытие Банк Арене» состоялась церемония вручения традиционной награды лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков. Ее удостоился нападающий Квинси Промес.

Голландец получил этот приз в рекордный третий раз. Ранее он признавался лучшим по итогам сезонов 2014/15 и 2015/16. Промес прокомментировал получение награды:

Этот приз — огромная честь для меня. В ежедневной работе мы порой не успеваем подумать о таких глобальных моментах. Вот и сейчас все мои мысли посвящены тяжелому дерби, которое ждет нас в воскресенье. Но благодаря таким наградам ты понимаешь, ради чего все эти тренировки и преодоление трудностей. «Золотой кабан» — прекрасная награда, которая придаст мне новых сил и еще больше мотивирует!

Промес в третий раз получил награду «Золотой кабан»

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 09:22
Как известно, о вкусах не спорят...
Dauletbek
Dauletbek ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:57
Всё же свинья нечистоплотное животное, можно было бы другой символ выбрать....
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:51
Золотой кабан, первый раз такое слышу
RoArt
RoArt ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 21:24
Месси?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 21:03
Если бы существовала награда «Золотой Дельфин», думаю, ни у кого не было бы сомнений насчёт ее победителя.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:28
Заслужил 👍
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:06
Кабан это тот же хряк, а хряк это свинья... Почему болельщики СпаМа приносят на стадион воздушные шарики в виде свиньи? Да потому что это символ СпаМа.
dok66
dok66
вчера в 19:41
Ну вот , стадо "золотых кабанов" теперь охраняет единственную золотую медаль . Лучше бы наоборот .
makkie
makkie
вчера в 19:39
Молодец, Антоха!
Лучший по статистике, лучший по игре, один из лучших по настрою и мотивации. Спасибо тем, кто нашёл Промеса в своё время.
drug01
drug01
вчера в 18:54
Он нашёл свою игру
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:53
    adekvat
    adekvat
    вчера в 18:46
    Теперь понятно почему Бакаев свалил.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:39
    Почему кабан? Зверей других не нашлось или это символ какой-то?
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:38
    Остаётся только порадоваться..
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 18:33
    Месси и Роналду от зависти рвут волосы
    gzf3y5s42jda
    gzf3y5s42jda
    вчера в 18:25
    ну до кабана ему еще далеко...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:24
    Здесь он популярный
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