Промес в третий раз получил награду «Золотой кабан»

Сегодня на «Открытие Банк Арене» состоялась церемония вручения традиционной награды лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков. Ее удостоился нападающий .

Голландец получил этот приз в рекордный третий раз. Ранее он признавался лучшим по итогам сезонов 2014/15 и 2015/16. Промес прокомментировал получение награды:

Этот приз — огромная честь для меня. В ежедневной работе мы порой не успеваем подумать о таких глобальных моментах. Вот и сейчас все мои мысли посвящены тяжелому дерби, которое ждет нас в воскресенье. Но благодаря таким наградам ты понимаешь, ради чего все эти тренировки и преодоление трудностей. «Золотой кабан» — прекрасная награда, которая придаст мне новых сил и еще больше мотивирует!