Кварацхелия — лучший игрок матча «Наполи» — «Аякс»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (4:2).
Грузинский футболист провёл на поле 77 минут, отметившись голом с пенальти и результативной передачей.
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (4:2).
Грузинский футболист провёл на поле 77 минут, отметившись голом с пенальти и результативной передачей.
Давай, биджо, отжигай и радуй! Удачи!!!
Давай, биджо, отжигай и радуй! Удачи!!!