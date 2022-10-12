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Кварацхелия — лучший игрок матча «Наполи» — «Аякс»

вчера, 23:18
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (4:2).

Грузинский футболист провёл на поле 77 минут, отметившись голом с пенальти и результативной передачей.

Кварацхелия — лучший игрок матча «Наполи» — «Аякс»

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:11
вовремя слинял
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:25
А нашим 56ам-руководителям из Локо он оказался не нужен... Палыч сразу в нём разглядел Игрока!
Давай, биджо, отжигай и радуй! Удачи!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:50
Смотрел вчера игру Наполи, Хвича чётко вписался в состав и конечно же он красавчик.
Nazi
Nazi
сегодня в 00:02
Молоток, расти дальше!
Гость
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