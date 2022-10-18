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Агент: «Зайнутдинов готов попробовать себя в более сильном чемпионате»

вчера, 08:51

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, рассказал о планах своего клиента.

Мы занимаемся поиском вариантов за рубежом для Бахтиёра, и если предложение будет устраивать как ЦСКА, так и самого футболиста, то вариант перехода в европейский чемпионат станет более чем реальным. Сам игрок хочет и готов попробовать себя в более сильном чемпионате.

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 13:25
Федотов уже себя супер пупер тренером считает после дерби. Так почему же его игрокам не помечтать об этом.
Naherger
Naherger
вчера в 13:11
А более сильный чемпионат готов попробовать баху..?
Откровенно слабоват для ЦСКА,вернуть бы его в Ростов за те же деньги
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 12:54
Баха не куда не надо уезжать.
Лёха пишет правильно.Шома и Миранчук совсем потерялись.
112910415
112910415
вчера в 11:56
а в более слабом - не готов ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:48
Не знаю как на счёт более сильного чемпионата но при Федототове Бахтиёр прибавил.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:30
Агент - есть агент. Лишь бы продать клиента подороже. Вот только кому Зайнутдинов нужен. Миранчук, Шомуродов - не чета парню и то закрепиться не смогли, а они в нашем чемпионате играли более заметную роль, чем Бахтиёр сейчас. Разве что ближнее зарубежье потянет : Казахстан, Молдавия, Армения.....
В общем более чем средний игрок Бахтиёр , хотя помечтать агенту мы запретить не можем.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:16
Пусть попытается, но если честно слабоват.
Gahi
Gahi
вчера в 09:53
У каждого агента своя программа, как можно выгоднее продать своего клиента.
ОПС
ОПС
вчера в 09:47
Сначала здесь пускай заиграет как следует, а там и желающие его приобрести найдутся.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:37
Агент набивает цену
en5vwm2etfqg
en5vwm2etfqg
вчера в 09:11
ну что же имеет право...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:10
Агентские игры... Все... Щас Реал позвонит)))
makkie
makkie
вчера в 09:10
Короче, казах решил сбежать из цска. Заодно парочку коней прихватит )))
Матвей Симонов
Матвей Симонов
вчера в 09:09
В Антальянтспор....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:06
Сначала в ЦСКА надо стать звездой.
yknmtp5jsh5f
yknmtp5jsh5f
вчера в 09:05
Надо вам срочно Анчелотти позвонить
hvqe2j3a9u5w
hvqe2j3a9u5w
вчера в 09:00
Только кому он там нужен
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:00
Если найдутся желающие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
Ну пусть ждёт приглашение...
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