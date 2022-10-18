Агент: «Зайнутдинов готов попробовать себя в более сильном чемпионате»

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, рассказал о планах своего клиента.
Мы занимаемся поиском вариантов за рубежом для Бахтиёра, и если предложение будет устраивать как ЦСКА, так и самого футболиста, то вариант перехода в европейский чемпионат станет более чем реальным. Сам игрок хочет и готов попробовать себя в более сильном чемпионате.
В общем более чем средний игрок Бахтиёр , хотя помечтать агенту мы запретить не можем.
В общем более чем средний игрок Бахтиёр , хотя помечтать агенту мы запретить не можем.