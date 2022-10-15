В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Селихову

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что питерский клуб хотел подписать голкипера «Спартака» Александра Селихова перед тем, как вратарь продлил контракт с «красно-белыми».
Интереса к Селихову не было.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что питерский клуб хотел подписать голкипера «Спартака» Александра Селихова перед тем, как вратарь продлил контракт с «красно-белыми».
Интереса к Селихову не было.
К Сафонову был интерес..и возможно остаётся...ибо молод...неплох...и позволил бы закрыть "вратарский вопрос" лет на 10.....
А "Селиховых"..... Зенит при желании набрал бы по 3 рубля пучок....
К Сафонову был интерес..и возможно остаётся...ибо молод...неплох...и позволил бы закрыть "вратарский вопрос" лет на 10.....
А "Селиховых"..... Зенит при желании набрал бы по 3 рубля пучок....
Делал мем для народного обозревателя в сервисе, который вставляет ссылку автоматически. Сам ничего не добавлял.
Получить желтую в этом случае очень обидно, тем более когда целью было не прорекламировать какой-то сайт, а повеселить пользователей соккера.
Такой подход только отбивает желание делать интересный контент в дальнейшем. Прощу учесть обратную связь на будущее.
Делал мем для народного обозревателя в сервисе, который вставляет ссылку автоматически. Сам ничего не добавлял.
Получить желтую в этом случае очень обидно, тем более когда целью было не прорекламировать какой-то сайт, а повеселить пользователей соккера.
Такой подход только отбивает желание делать интересный контент в дальнейшем. Прощу учесть обратную связь на будущее.