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В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Селихову

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 14:10, ред.
Это точно...
К Сафонову был интерес..и возможно остаётся...ибо молод...неплох...и позволил бы закрыть "вратарский вопрос" лет на 10.....
А "Селиховых"..... Зенит при желании набрал бы по 3 рубля пучок....
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:00
Спасибо, что оценил шутку.
Константин Белых
Константин Белых ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 12:35
Хорошая шутка
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:08, ред.
Можно подумать, что Селихов чем-то лучше Кержакова, таких как Селихов у Зенита своих три.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:30
Здравствуйте. Получил желтую карточку, так как на картинке ссылка на посторонний ресурс.

Делал мем для народного обозревателя в сервисе, который вставляет ссылку автоматически. Сам ничего не добавлял.

Получить желтую в этом случае очень обидно, тем более когда целью было не прорекламировать какой-то сайт, а повеселить пользователей соккера.

Такой подход только отбивает желание делать интересный контент в дальнейшем. Прощу учесть обратную связь на будущее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 11:26
Я уже писал об этом,надо просто ввести ограничение на количество аккаунтов, 2,3 ну 5 максимум если им так хочется, но столько...... это же не серьёзно,зачем превращать сайт в цирк!? Сдесь уже тысячу раз правила менялись, а это поменять не могут, странно,!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:16
Посмотри, у него кончились агенты смита и он стал агентом марса, теперь ждём штук 20 марсиан!
Futurista
Futurista
вчера в 11:07, ред.
Сп62
Сп62
вчера в 11:06
Взаимного интереса не было.
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