В «Сивасспоре» высказались о слухах об интересе к Селихову

Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз прокомментировал слухи об интересе к вратарю «Спартака» Александру Селихову.
«Сивасспор» интересовался Селиховым? Нет, это фейковые новости.
Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз прокомментировал слухи об интересе к вратарю «Спартака» Александру Селихову.
«Сивасспор» интересовался Селиховым? Нет, это фейковые новости.
А.Медведев :"Нет. Мы не интересовались"
...кто опрос то проводит ???...
А.Медведев :"Нет. Мы не интересовались"
...кто опрос то проводит ???...