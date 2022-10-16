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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Сивасспоре» высказались о слухах об интересе к Селихову

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:11
Меджнун Отякмаз: "Нет. Мы не интересовались"
А.Медведев :"Нет. Мы не интересовались"

...кто опрос то проводит ???...
Брулин
Брулин
вчера в 11:29
Депутат Свищев: «Как спортивный чиновник Дзюба будет востребован. Он может принести много пользы для общества в будущем»
ДСА
ДСА
вчера в 11:14
Всегда можно просто спросить.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:44
Зря, он хороший вратарь
старина
старина
вчера в 10:39
Дзюбу купите.Его уже не знают,куда пропихнуть
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:37
Даже если и интересовались - опоздали поезд ушёл!
Гость
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