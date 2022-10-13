Агент Алипа высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Сослан Касабиев, агент защитника «Зенита» , высказался о возможном будущем своего клиента.

Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ .

На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» – команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом.