Агент Алипа высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Сослан Касабиев, агент защитника «Зенита» Нуралы Алипа, высказался о возможном будущем своего клиента.
Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ.
На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» – команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом.
Контракт с Кайратом рассчитан до конца сезона 2023 года.
Зенит должен определиться покупать его или возвращать из аренды.
Скорее всего Зенит не станет его выкупать, так как вряд ли он соответствует запросам питерского клуба.
И что тогда будет с самим Алипом? Думаю он вряд ли захочет возвращаться в чемпионат Казахстана и попытается осесть в клубе с более меньшими амбициями. Не исключено, что в Ростове.
Контракт с Кайратом рассчитан до конца сезона 2023 года.
Зенит должен определиться покупать его или возвращать из аренды.
Скорее всего Зенит не станет его выкупать, так как вряд ли он соответствует запросам питерского клуба.
И что тогда будет с самим Алипом? Думаю он вряд ли захочет возвращаться в чемпионат Казахстана и попытается осесть в клубе с более меньшими амбициями. Не исключено, что в Ростове.