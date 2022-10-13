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Агент Алипа высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

вчера, 09:56

Сослан Касабиев, агент защитника «Зенита» Нуралы Алипа, высказался о возможном будущем своего клиента.

Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ.

На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» – команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом.

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Все комментарии
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 17:34
Конечно, Алип очень старается, борется, отличные физические данные, но видно, что у него очень хромает школа, его не научили играть один в одного против нападающего, плюс инертная реакция на изменение обстановки. К сожалению это не исправить, для Зенита он слабоват(
Baggio R.
Baggio R. ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 13:43
Явно не Берелет Оксана Викторовна.
Сп62
Сп62
вчера в 12:32
Каждый, кто направляется в Зенит, должен серьёзно задуматься, а выдержу ли я конкуренцию с такими игроками, как Дуглас, Каратаев и т.д.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:58
Никуда он не уйдет! Выгнать еще попробуйте!)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:54
Как я понимаю, что Нуралы Алип до сих пор принадлежит Кайрату, а в Зените находится в аренде, до конца календарного 2022 года.
Контракт с Кайратом рассчитан до конца сезона 2023 года.
Зенит должен определиться покупать его или возвращать из аренды.
Скорее всего Зенит не станет его выкупать, так как вряд ли он соответствует запросам питерского клуба.
И что тогда будет с самим Алипом? Думаю он вряд ли захочет возвращаться в чемпионат Казахстана и попытается осесть в клубе с более меньшими амбициями. Не исключено, что в Ростове.
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:45
да уже давно пора парню развиваться
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:58
Это ещё кто?
Futurista
Futurista
вчера в 09:57
Алип на лавке залип...
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