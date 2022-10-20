Кечинов: «Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» .

Сейчас я вижу тренерскую мысль. Рисунок поменялся. Понятно, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться результата. Если раньше команда больше уповала на исполнительское мастерство отдельных игроков, то сейчас от любого в линии атаки исходит агрессия. По игровым звеньям, блокам заметно, что это наигрывается на тренировках. Чувствуется рука тренера, кто бы что ни говорил.

Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис не только у меня — у всех. Лишь время и результат показывают правильность или ошибочность выбора. На данный момент этот тренер подходит «Спартаку» практически идеально. По крайней мере, у меня вопросов к нему не возникает. Я вижу, что команда идёт с Абаскалем в нужном направлении. Нет ни ступора, ни регресса — есть движение вперёд. Это главное в спорте.