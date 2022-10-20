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Кечинов: «Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис»

вчера, 22:44

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Сейчас я вижу тренерскую мысль. Рисунок поменялся. Понятно, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться результата. Если раньше команда больше уповала на исполнительское мастерство отдельных игроков, то сейчас от любого в линии атаки исходит агрессия. По игровым звеньям, блокам заметно, что это наигрывается на тренировках. Чувствуется рука тренера, кто бы что ни говорил.

Изначально приглашение Абаскаля вызывало скепсис не только у меня — у всех. Лишь время и результат показывают правильность или ошибочность выбора. На данный момент этот тренер подходит «Спартаку» практически идеально. По крайней мере, у меня вопросов к нему не возникает. Я вижу, что команда идёт с Абаскалем в нужном направлении. Нет ни ступора, ни регресса — есть движение вперёд. Это главное в спорте.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 09:27
Самое главное достижение, помимо игры и результатов - отсутствие конфликтов!

Как было раньше? Тренер начинал с побед, ему все аплодировали, футболисты расслаблялись и дальше шли неудачи. Попутно внутри клуба плелись интриги, агентские делёжки, шли вбросы в СМИ. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу (где там Дзюба) - этого нет. И слава Богу!

Но работу Абаскаля будем оценивать в конце чемпионата. Пока ещё даже половина матчей сезона не сыграна. Но есть успехи и это радует!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:09
Будем дальше смотреть
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Если тренерский штаб и руководство идут вместе, результаты работы на лицо
112910415
112910415
сегодня в 05:22
волнуюсь ...
как откликнется Мостовой ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:11
Посмотрим, насколько его хватит...
shlomo smith
shlomo smith
вчера в 22:56
Всем Добра!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:47
Не знаю, может он прав.
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