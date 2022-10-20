Юран: «КДК — специальная комиссия. Они посмотрели и всё четко определили»

Бывший тренер «Химок» высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать рулевых ЦСКА и «Спартака» и Гильермо Абаскаля.

У КДК есть запись произошедшего. Они могут разобрать, что происходило. После просмотра вынесли такое решение, а не кто первый, а кто второй сказал, как на рынке. Значит, так оно и должно быть.