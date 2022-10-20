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Юран: «КДК — специальная комиссия. Они посмотрели и всё четко определили»

вчера, 19:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать рулевых ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

У КДК есть запись произошедшего. Они могут разобрать, что происходило. После просмотра вынесли такое решение, а не кто первый, а кто второй сказал, как на рынке. Значит, так оно и должно быть.

Я, когда работал раньше, то был тоже вспыльчивым. С опытом это понимаешь сам — это могло перекинуться на игроков. И во втором тайме мы могли получить много стычек и грязной игры. Понятны эмоции — это дерби! Я как тренер тоже понимаю. В любом случае КДК — специальная комиссия. Они посмотрели и всё четко определили: что, чего, кто, почему и как.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:56
Всё посмотрели, рассудили и пришли к Соломонову решению.
Всевышний когда создавал Еву шепнул ей на ушко : " не руби с плеча, это удел Адама, пили медленно". )))))
pomor45
pomor45
вчера в 20:40
Как же мы бываем мудры, когда обсуждаем других?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:01
Они посмотрели и всё четко определили: что, чего, кто, почему и как.
Самое главное забыли - СКОЛЬКО
Futurista
Futurista
вчера в 19:55
Юран: В КДК чёткие пацаны...у них всё чётко...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:50, ред.
Много Серёги в последнее время! Надо ему тренировать чтобы меньше болтать))
Гость
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