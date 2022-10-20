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Баженов: «Эмоции всегда были, есть и будут. И не только на футбольном поле»

вчера, 20:46
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Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Эмоции всегда были, есть и будут. И не только на футбольном поле. По мне, эмоции — это нормально. КДК, к сожалению, принимает решения убивать эмоции. Здесь должна быть определённая грань. Должно быть уважение друг к другу. И это не только про Абаскаля с Федотовым. Каждый общается так, как считает нужным.

Как по мне, ну поорали Федотов с Абаскалем и поорали — и ладно… На оскорбления не очень красиво переходить. Нужно уважать чужой труд. Я знаю, что такое футбол. Знаю, что люди не думают на самом деле так, как говорят. Но в порыве эмоций можно много наговорить. КДК — орган, который оценивает и наказывает или нет. Принимаем как факт, что их дисквалифицировали. Мне кажется, у каждого тренера за карьеру бывали такие случаи.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 23:02
Футбола нет без эмоций
pomor45
pomor45
вчера в 21:15
С эмоциями лучше всех справляются санитары в психушках.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:04
Пошумели и хватит, пора уже успокоится и забыть.
Гость
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