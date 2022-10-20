Баженов: «Эмоции всегда были, есть и будут. И не только на футбольном поле»

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
Эмоции всегда были, есть и будут. И не только на футбольном поле. По мне, эмоции — это нормально. КДК, к сожалению, принимает решения убивать эмоции. Здесь должна быть определённая грань. Должно быть уважение друг к другу. И это не только про Абаскаля с Федотовым. Каждый общается так, как считает нужным.
Как по мне, ну поорали Федотов с Абаскалем и поорали — и ладно… На оскорбления не очень красиво переходить. Нужно уважать чужой труд. Я знаю, что такое футбол. Знаю, что люди не думают на самом деле так, как говорят. Но в порыве эмоций можно много наговорить. КДК — орган, который оценивает и наказывает или нет. Принимаем как факт, что их дисквалифицировали. Мне кажется, у каждого тренера за карьеру бывали такие случаи.