Баженов: «Эмоции всегда были, есть и будут. И не только на футбольном поле»

Экс-футболист «Спартака» прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать наставников ЦСКА и «Спартака» и .

Эмоции всегда были, есть и будут. И не только на футбольном поле. По мне, эмоции — это нормально. КДК , к сожалению, принимает решения убивать эмоции. Здесь должна быть определённая грань. Должно быть уважение друг к другу. И это не только про Абаскаля с Федотовым. Каждый общается так, как считает нужным.