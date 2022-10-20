Колыванов отреагировал на новость о дисквалификации Федотова и Абаскаля

Экс-тренер «Уфы» прокомментировал новость о решении КДК РФС дисквалифицировать наставников ЦСКА и «Спартака» и .

Раздули журналисты эту историю. Дисквалифицировать, я считаю, их не нужно было. Возможно, для профилактики решили так поступить — с целью показать остальным тренерам, что так делать нельзя.

Если к каждому наставнику приставили бы журналиста с камерой, то по итогам съемок все наши тренеры получили бы по дисквалификации и сидели бы на трибуне.