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Колыванов отреагировал на новость о дисквалификации Федотова и Абаскаля

вчера, 21:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал новость о решении КДК РФС дисквалифицировать наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Раздули журналисты эту историю. Дисквалифицировать, я считаю, их не нужно было. Возможно, для профилактики решили так поступить — с целью показать остальным тренерам, что так делать нельзя.

Если к каждому наставнику приставили бы журналиста с камерой, то по итогам съемок все наши тренеры получили бы по дисквалификации и сидели бы на трибуне.

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ABir
ABir
вчера в 22:17
Подстава
6bsbvjbknfxa
6bsbvjbknfxa
вчера в 22:13
Он совершенно прав, это обычны1 заказ...
nik9373
nik9373
вчера в 21:26
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