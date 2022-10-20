Павлюченко: «В следующий раз Федотов и Абаскаль встретятся и обнимутся»

Бывший нападающий сборной России прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Если КДК так решил, значит, они посчитали это правильным. Но тренеров тоже можно понять. Не обвиняю, что так нельзя. Это дерби, эмоции. Тренеры не хотят проигрывать. Думаю, всё было на эмоциях. В следующий раз Федотов и Абаскаль также встретятся в дерби, обнимутся, и на этом всё прекратится.