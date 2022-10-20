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Павлюченко: «В следующий раз Федотов и Абаскаль встретятся и обнимутся»

вчера, 18:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Если КДК так решил, значит, они посчитали это правильным. Но тренеров тоже можно понять. Не обвиняю, что так нельзя. Это дерби, эмоции. Тренеры не хотят проигрывать. Думаю, всё было на эмоциях. В следующий раз Федотов и Абаскаль также встретятся в дерби, обнимутся, и на этом всё прекратится.

Раз КДК так решил, что я могу сделать. Пропустят по матчу и будут работать дальше. Такое бывает — это футбол, а эмоции — часть футбола. Все через это проходили: и футболисты, и тренеры, никуда не денешься от этого.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:17
ну да
вполне возможно
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 22:54
Если обнимутся ,то только чтобы сказать что то друг другу шепотом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:01
Федотов мужик, он точно не обнимется.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:49
Не станут. Федотов бутылку вынесет, а рыжего испанца вынесут после третьей рюмки.
pomor45
pomor45
вчера в 20:46
Тут и без неуклюжих высказываний Павлюченко хватает недоумения.
makkie
makkie
вчера в 19:51
Учитывая двуличие Федотова, я бы с ним обниматься не стал ))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:35
Ну, наверное, как то так...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:25
Обнимутся .....? Да просто станут кровными братьями ,чего уж там ! ))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:01
Всё может быть...
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