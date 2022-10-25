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Гаджи Гаджиев: «Игра „Зенита“ разнообразная, это современный футбол»

вчера, 17:24

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил текущий уровень игры «Зенита».

Можно с кем-то сравнить, но при этом легко ошибиться в силу того, что сравнение качественных характеристик всегда очень сложное.

Количественных критериев у нас нет, которые бы говорили, что «Зенит» быстрее, например, чем «Бавария». Безусловно, в «Зените» сейчас подобралась группа игроков хорошего класса. Что самое главное — эти игроки работают на команду.

Я не могу сказать, что есть какие-то стилевые схожести с европейскими топ-клубами. «Зенит» может играть по-разному: в короткую, в длинную, позиционно, в контратаку. Это нужно уметь делать квалифицированной команде. Не могу сказать, что есть какая-то команда, которая однозначно похожа на «Зенит». Игра «Зенита» разнообразная, это современный футбол. Такую игру демонстрируют элитные клубы уже не один год.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:12
Ничего сверх естественного. Хороший футбол на уровне РПЛ. Проверить способности команды на высшем уровне, нет возможности.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 18:49
Это конечно понятно все, но все познается в сравнении. Чтобы узнать реальный уровень Зенита для этого необходимы игры с лучшими, для этого и созданы еврокубки, чтобы там это выяснялось все.
А пока возможности нет, то и говорить о каком-то топовом уровне Зенита смысла нет. В России понятно, что нету конкурентов, но футбол на РПЛ не заканчивается.
pomor45
pomor45
вчера в 18:39
Зенит в зените.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 33_DEIVID_55 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:35
В любой команде есть легионеры, и они должны быть качественнее россиян. Иначе нет смысла их приглашать...
wuaywes7bven
wuaywes7bven
вчера в 18:00
Это футбол достатка!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:54
По меркам России
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:50
Все разом начали хвалить Зенит
ДСА
ДСА
вчера в 17:30
Зенит выше всех в стране.
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