Булыкин: «Сычевому нужно не повторить путь Агаларова»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.
Сычевой молодец, у него здорово получается реализовывать моменты. Самое главное, чтобы он не остановился и продолжал дальше забивать голы. Хочется, чтобы Сычевой не допустил ошибку с переходом в другую команду, как это было с прошлогодним бомбардиром. Ему не нужно повторять этот путь. Для любого футболиста самое главное хорошо сыграть не первый сезон, а играть стабильно в каждом. В этом и большой вопрос – как он проведет вторую часть сезона. Он уже показал всем, что умеет забивать голы.
Посмотрим, как сложится его карьера дальше. Переход в топ-клуб? Честно, рано говорить еще об этом. К тому же, здесь нужно угадать с клубом. У нас же перед глазами есть свежий пример с Агаларовым.
В нынешнем сезоне Сычевой провёл 14 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и 1 результативную передачу.