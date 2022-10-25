Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Булыкин: «Сычевому нужно не повторить путь Агаларова»

вчера, 11:44

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Сычевой молодец, у него здорово получается реализовывать моменты. Самое главное, чтобы он не остановился и продолжал дальше забивать голы. Хочется, чтобы Сычевой не допустил ошибку с переходом в другую команду, как это было с прошлогодним бомбардиром. Ему не нужно повторять этот путь. Для любого футболиста самое главное хорошо сыграть не первый сезон, а играть стабильно в каждом. В этом и большой вопрос – как он проведет вторую часть сезона. Он уже показал всем, что умеет забивать голы.

Посмотрим, как сложится его карьера дальше. Переход в топ-клуб? Честно, рано говорить еще об этом. К тому же, здесь нужно угадать с клубом. У нас же перед глазами есть свежий пример с Агаларовым.

В нынешнем сезоне Сычевой провёл 14 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и 1 результативную передачу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Орлов: «Если у Чалова будет предложение из Италии, почему бы не уехать»
Сегодня, 16:50
Агент Сутормина: «Алексей хочет чаще играть»
Сегодня, 16:39
Широков: «Клаудиньо и Малком не нужны в сборной России»
Сегодня, 16:34
Фадлу Давидс: «Цорн может стать топовым менеджером»
Сегодня, 15:07
Роднина — о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нормально»
Сегодня, 14:15
Сычевой: «У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ»
Сегодня, 11:32
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 12:50
Перейдет в спартак, повторит.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:33
Сравнение с Агаларовым, вернее с переходом Агаларова, не совсем уместно. Агаларов не столько стремился перейти в другой клуб, сколько хотел уйти из вылетевшей в первую лигу Уфы. Это вполне логичное и нормальное желание, когда лучший бомбардир сезона хочет играть в РПЛ и на следующий год. Да и всем со стороны такое желание выглядело нормальным. И переходил он не в РПЛ-овские топы, а в обычную среднюю команду, которую по уровню можно сравнивать с Уфой. А что касается Сычевого, то первое - Оренбург далек от вылета из РПЛ, во всяком случае, пока, и второе - ни кто серьезных разговоров о его переходе куда бы то ни было не ведет. Ну и третье - мы нормально восприняли переходы тех же Сергеева, Зиньковского в более сильные клубы, и они там не затерялись. Почему то же самое не может быть с Сычевым. Заранее ни кто ни когда не будет знать - заиграет ли игрок в другой команде, раскроется или "зачахнет" - здесь всегда есть доля риска. Но стремление игрока попробовать себя в более сильной команде, это вполне нормально.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:01
А вот в зарубежные клубы можно,почему-то...КАждый забивший за сезон больше пяти голов сразу "отправляется" минимум в заштатный итальянский клуб.
shlomo
shlomo
вчера в 11:55
Будем надеяться что не повторит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:53
Вот с этим соглашусь...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:53
Надо просто пожелать игроку удачи в будующим!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 