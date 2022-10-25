Булыкин: «Сычевому нужно не повторить путь Агаларова»

Бывший футболист сборной России высказался об игре нападающего «Оренбурга» .

Сычевой молодец, у него здорово получается реализовывать моменты. Самое главное, чтобы он не остановился и продолжал дальше забивать голы. Хочется, чтобы Сычевой не допустил ошибку с переходом в другую команду, как это было с прошлогодним бомбардиром. Ему не нужно повторять этот путь. Для любого футболиста самое главное хорошо сыграть не первый сезон, а играть стабильно в каждом. В этом и большой вопрос – как он проведет вторую часть сезона. Он уже показал всем, что умеет забивать голы.

Посмотрим, как сложится его карьера дальше. Переход в топ-клуб? Честно, рано говорить еще об этом. К тому же, здесь нужно угадать с клубом. У нас же перед глазами есть свежий пример с Агаларовым.