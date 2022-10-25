Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Это смешно». Канчельскис — о сравнении РПЛ с АПЛ

вчера, 13:44

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о сравнениях «Зенита» с «Манчестер Сити».

Как можно сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити»? Это какие эксперты сравнивают, которые ходят на «Дом-2» и не разбираются в футболе? Чтобы сравнивать такие клубы, нужно сначала побывать в Англии, поработать там и повариться в их футболе. Ну, ребят, смешно это.

Да, на данный момент «Зенит» – топ-клуб в России, но сравнивать нашу лигу с АПЛ — смешно. Там и «Ливерпуль» борется, и «Арсенал» борется. Не сравнивайте АПЛ и РПЛ. Времена меняются, у нас раньше «Спартак» доминировал, теперь «Зенит», через пять-шесть лет будет другая команда. Это ведь нормально. В АПЛ так же «Арсенал» доминировал, «Ливерпуль», потом «Манчестер Юнайтед», сейчас «Манчестер Сити».

Другим командам РПЛ надо перестраиваться, давать бой, чтобы «Зенит» не доминировал. У «Зенита» больше ресурсов, чем у других? И что, руки поднять теперь? Тренируйтесь и работайте, готовьтесь к тому, что против «Зенита» надо выходить и давай бой, а не как «Сочи»: получать 0:7 и быть довольными. Тогда вешаться всем надо идти. Нет, нужно работать. Времена сменятся – будут другие лидеры.

Российский футбол не нужно сравнивать с английским. Ни одна команда на другую не похожа. «Спартак» есть «Спартак», «Динамо» – «Динамо». Сравнивать «Зенит» с «Манчестер Сити» – это утопия.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Орлов: «Если у Чалова будет предложение из Италии, почему бы не уехать»
Сегодня, 16:50
Агент Сутормина: «Алексей хочет чаще играть»
Сегодня, 16:39
Широков: «Клаудиньо и Малком не нужны в сборной России»
Сегодня, 16:34
Фадлу Давидс: «Цорн может стать топовым менеджером»
Сегодня, 15:07
Роднина — о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нормально»
Сегодня, 14:15
Сычевой: «У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ»
Сегодня, 11:32
Сортировать
Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 18:44
когда это арсенал доминировал то🤣🤣🤣🤣
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:56
Скорее всего сравнение было про конкуренцию чемпионатов, а не уровень команд.
Конечно конкуренции в АПЛ намного больше чем в РПЛ и если уж сравнивать наш чемпионат, то сравнение с Бундеслигой и Лигой 1 более уместно, чем с АПЛ или Ла Лигой и Серией А.
В чемпионатах Германии и Франции есть два лидера Бавария и ПСЖ и все остальные. В РПЛ есть Зенит и все остальные.
Вот так конечно сравнить можно, но если уж сравнивать команды и их уровень, то не в обиду Зениту и нашему чемпионату, затея бессмысленная.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04
В этой жизни разное случается.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:06
Так сравнивают не качество игры,а положение команд в иерархии двух чемпионатов. Как и команды.Но это вы и привили-комплекс неполноценности нынешних футболистов-миллионеров РПЛ.Надо же быть такими тупыми...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:47, ред.
Ну вот, и у Андрюхи бывают трезвые мысли.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 