«Это смешно». Канчельскис — о сравнении РПЛ с АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о сравнениях «Зенита» с «Манчестер Сити».

Как можно сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити»? Это какие эксперты сравнивают, которые ходят на «Дом-2» и не разбираются в футболе? Чтобы сравнивать такие клубы, нужно сначала побывать в Англии, поработать там и повариться в их футболе. Ну, ребят, смешно это.

Да, на данный момент «Зенит» – топ-клуб в России, но сравнивать нашу лигу с АПЛ — смешно. Там и «Ливерпуль» борется, и «Арсенал» борется. Не сравнивайте АПЛ и РПЛ . Времена меняются, у нас раньше «Спартак» доминировал, теперь «Зенит», через пять-шесть лет будет другая команда. Это ведь нормально. В АПЛ так же «Арсенал» доминировал, «Ливерпуль», потом «Манчестер Юнайтед», сейчас «Манчестер Сити».

Другим командам РПЛ надо перестраиваться, давать бой, чтобы «Зенит» не доминировал. У «Зенита» больше ресурсов, чем у других? И что, руки поднять теперь? Тренируйтесь и работайте, готовьтесь к тому, что против «Зенита» надо выходить и давай бой, а не как «Сочи»: получать 0:7 и быть довольными. Тогда вешаться всем надо идти. Нет, нужно работать. Времена сменятся – будут другие лидеры.

Российский футбол не нужно сравнивать с английским. Ни одна команда на другую не похожа. «Спартак» есть «Спартак», «Динамо» – «Динамо». Сравнивать «Зенит» с «Манчестер Сити» – это утопия.