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Боярский: «Санкт-Петербург — первый спортивный город России. Москва позади»

вчера, 14:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Известный артист, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о победе над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ.

Рядом с «Зенитом» просто нет никого. Не скучный ли становится чемпионат? Семаку все будет интересно. Не беспокойтесь! Да и «Зенит» — это серьезный бренд, который выпускает не только футболистов, но и волейболистов, баскетболистов. Да и хоккей тот же. Санкт-Петербург — первый спортивный город России. Москва позади надолго. Но так и должно быть, это нормально.

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Все комментарии
Alexeyloktionov
Alexeyloktionov
вчера в 23:10
Опять с Владом бухали?)
старина
старина
вчера в 20:24
Д"Артаньян перебрал со старым бургундским
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:08
    valt134
    valt134
    вчера в 19:49
    До сих пор с удовольствием смотрю Мушкетёров и Михаил Боярский там сыграл замечательно. Но тут я его не понимаю…
    karnager
    karnager ответ la-respect0 (раскрыть)
    вчера в 19:29, ред.
    Забыли Рогозина. А Маск будет запускать их
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:23
    Минуточку, минуточку... А Казань?
    Ветер23
    Ветер23
    вчера в 19:13
    У Миши маразм
    makkie
    makkie
    вчера в 19:12
    Усатый рупор в шляпе заговорил!

    Собрать бы Боярского, Орлова, Радимова, Погорелова, Петржелу и прочих пропагандистов с завышенным ЧСВ, посадить в ракету, включить им нарезки игр Зенита и отправить в космос. Пусть там свои фантазии инопланетянам транслируют ))
    la-respect0
    la-respect0
    вчера в 19:03
    Зенит всегда с 77м смешивают , а как он в ЛЧ бездарно играл , все мы это прекрасно помним , да , Мишаня ?))
    galem72
    galem72
    вчера в 18:58
    Зачем брать вьюхи у этой лысой перепойки? С таким же успехом можно "поговорить" с полутрезвым джигурдой, а на закуску оставить радимова.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    вчера в 18:40, ред.
    Отдельный турнир без "Зенита" ? А вам самому - то будет интересно смотреть матчи других команд, в которых одни "бегунки" и нет ребят высокого уровня ? Что мы увидим в таких матчах ? - Бодание, кто кого перебегает и ещё много чего "интересного". Не увидим только одного, а именно классного футбола, который показывает команда с Невы и её футболисты из Южной Америки. Российских зенитовских бегунков я в расчёт не беру.
    Над словами М.С.Боярского можно только улыбнуться и не заморачиваться над ними.
    pomor45
    pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 18:34
    А вы где бы? А все мы вместе, где бы?
    Naherger
    Naherger
    вчера в 18:30
    Все видели как они в Европе играют . Все все понимают. Этот цирк ни к чему.
    ABir
    ABir
    вчера в 18:06
    Дело не в Питере или в Москве, а в шальных деньгах Газпрома. Мише пора бы уже на старости разобраться, а не строить себе иллюзий
    what the f
    what the f
    вчера в 17:44
    Следующий уровень - начать хвастаться самым большим количеством нобелевских лауреатов. Ах, да, тут Питер не тянет. Как и Москва, впрочем. Может бразильцев подвести?)
    what the f
    what the f
    вчера в 17:42
    "И увези меня туда, где буду счастлив я всегда. всегда-а-а-а" (с) Приехал наш зеленоглазый таксист. Ему уже ничего не поможет. Он навсегда счастлив в своем коконе. Не завидуйте, это уже не лечится!
    Сергей Зz
    Сергей Зz
    вчера в 17:41
    Закусывать надо, Боярский! А лучше завязать с пьянкой, а то мозг уже совсем плохо соображает
    112910415
    112910415
    вчера в 17:38
    жить в мире своих фантазий никому пока не запрещено )
    Gahi
    Gahi
    вчера в 17:12, ред.
    У каждого своя столица и лучший город на земле! Вот только осталось Михаилу Сергеевичу добавить "ГДЕ ТЕПЕРЬ МОСКВА-СТОЛИЦА, ЖИЛИ РАНЬШЕ ЗВЕРЬ ДА ПТИЦА". Когда с тобой "Газпром", то можно все что хочешь говорить, на подвиги "Труба зовет".
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:10, ред.
    62 спортсмена, родившихся в СПБ выигрывали золото Олимпийских игр.
    и 190!!! родившихся в Москве!!!
    Примечание: данный список составлен, учитывая места рождения спортсменов, а не места их жительства.
    Мушкетеры короля уже не те!)))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:06
    galeevae
    galeevae
    вчера в 17:05
    А ведь Михаил Сергеевич был в моей юности любимым артистом миллионов. Печально видеть, как с годами он все больше впадает в детство...
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:02, ред.
    Что же это за "спортивный город" такой где ни футболистов ни футбольных команд нету, а в той команде, что есть, одни негры!)
    LOpp
    LOpp
    вчера в 16:53
    где бы вы были без сибирских углеводородов
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 16:35, ред.
    Я вообще не понимаю, что мешает нашим клубам создать отдельный турнир без клуба с Невы и там разыграть нормально чемпионоство. Конечно этот турнир будет не под эгидой РФС, ведь Союз же не позволит обижать серьезных дядей из Питера. Но кому какое сейчас до него дело? Из турниров, где организатор РФС, нет путевок в еврокубки. Так что можно спокойно делать свой турнир. При этом из РПЛ я бы не снимался, чтобы Зенит всегда побеждал 3:0 или выставлял второй состав и все эти вливания бабок окупались, брались бы чемпионства РПЛ, набивалась бы статистика. Для серьезных дядечек из Питера это же главное. А огорчать серьезных людей у нас как-то не принято.
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 16:17
    Самый титулованный отечественный футбольный клуб - Спартак Москва
    Самый титулованный отечественный хоккейный клуб - ЦСКА Москва
    Самый титулованный отечественный волейбольный клуб - ЦСКА Москва
    Самый титулованный отечественный баскетбольный клуб - ЦСКА Москва

    Ланфрен-Ланфра.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 16:07
    ты забыл Петержелу, лучшего тренера РПЛ, правда по мнению только Петержелы...
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ isamsn (раскрыть)
    вчера в 16:05
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 15:55
      Ой, сейчас москвичи "схавают его комментариями"
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 15:53, ред.
      Смешен " мушкетер " стал после таких высказываний....питерский "дартаньян."...))
      Гость
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