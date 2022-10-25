Известный артист, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о победе над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ.
Рядом с «Зенитом» просто нет никого. Не скучный ли становится чемпионат? Семаку все будет интересно. Не беспокойтесь! Да и «Зенит» — это серьезный бренд, который выпускает не только футболистов, но и волейболистов, баскетболистов. Да и хоккей тот же. Санкт-Петербург — первый спортивный город России. Москва позади надолго. Но так и должно быть, это нормально.
Зенит, по-хорошему, должны были снять с чемпионата по причине того, что финансирование зенита осуществляет гос. монополия, которая является системно значимой. Значит дивиденды Газпром только со второй попытки решились заплатить, а Зенит спонсировать всегда пожалуйста. В идеале, в такое тяжелое время газпром должен был все средства на поддержку армии пустить, и так далее...
Зенит, по-хорошему, должны были снять с чемпионата по причине того, что финансирование зенита осуществляет гос. монополия, которая является системно значимой. Значит дивиденды Газпром только со второй попытки решились заплатить, а Зенит спонсировать всегда пожалуйста. В идеале, в такое тяжелое время газпром должен был все средства на поддержку армии пустить, и так далее...
Может сочинцы с бадуна были?).
Может сочинцы с бадуна были?).