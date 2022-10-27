Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Торино» не ведёт переговоры с «Аталантой» о выкупе Алексея Миранчука

вчера, 14:57

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти поделился мнением о возможном выкупе у «Аталанты» прав на полузащитника Алексея Миранчука.

Сейчас мы не общаемся с «Аталантой» по поводу возможного выкупа Миранчука. Все разговоры на эти темы будут в конце сезона.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 5 матчей за «Торино», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Адане Демирспор» назвали условие, при котором отпустят Дзюбу в «Венецию»
Сегодня, 16:24
СлухиСпинаццола может перейти в «Атлетико»
Сегодня, 12:01
СлухиМалиновский может перейти в «Тоттенхэм» в январе
Сегодня, 11:10
Директор «Шахтёра»: «Мудрик стоит 100 млн евро. Он на уровне с Мбаппе»
Сегодня, 10:31
Слухи«Бавария» хочет бесплатно подписать Гюндогана
Сегодня, 09:22
Ди Мария: «Не собираюсь уходить из „Ювентуса“ этой зимой»
Вчера, 19:33
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:18
Честно говоря, пока Миранчук этого и не заслужил.
Статистика его в "Торино" явно не впечатляет.
Вот если прибавит в игре и в результатах,
тогда возможно и будут какие-то переговоры.
drug01
drug01
вчера в 14:58
Для нас это плохо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 