«Торино» не ведёт переговоры с «Аталантой» о выкупе Алексея Миранчука

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вчера, 14:57

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти поделился мнением о возможном выкупе у «Аталанты» прав на полузащитника .

Сейчас мы не общаемся с «Аталантой» по поводу возможного выкупа Миранчука. Все разговоры на эти темы будут в конце сезона.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 5 матчей за «Торино», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.