«Торино» не ведёт переговоры с «Аталантой» о выкупе Алексея Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти поделился мнением о возможном выкупе у «Аталанты» прав на полузащитника Алексея Миранчука.
Сейчас мы не общаемся с «Аталантой» по поводу возможного выкупа Миранчука. Все разговоры на эти темы будут в конце сезона.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл 5 матчей за «Торино», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Статистика его в "Торино" явно не впечатляет.
Вот если прибавит в игре и в результатах,
тогда возможно и будут какие-то переговоры.
Статистика его в "Торино" явно не впечатляет.
Вот если прибавит в игре и в результатах,
тогда возможно и будут какие-то переговоры.