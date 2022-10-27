Стали известны три трансферные цели «Арсенала» в январе

«Арсенал» определился с трансферными целями на январь.
«Канониры» планируют осуществить переходы Данило дос Сантоса из «Палмейраса», Михаила Мудрика из «Шахтёра» и Йереми Пино из «Вильярреала».
Ранее стал известно, какую сумма «Арсенал» готов заплатить за трансфер Мудрика.
В оборону вроде как хотят взять Эвана Ндику из Айнтрахта, у которого контракт расчитан до января 2023 года и вроде как продливать он новое соглашение не хочет.
В роли опорника действительно хотят взять Данило, но есть и еще вариант но его вроде как не хотят озвучивать, чтобы не было утечки. Говорят только что это игрок из АПЛ.
А вот с вингерами вообще темный лес, да летом был интерес к Мудрику но Шахтер взвинтил цену с 30 лямов до 50! А вот Пино чесно говоря неизвестно. Эду вроде как летал в Валенсию незадолго до закрытия летнего ТО, но никакой конкретики не было, вообще ничего. Работа в тихую это стиль Эду, возможно договорились о чем-то, поглядим!
В оборону вроде как хотят взять Эвана Ндику из Айнтрахта, у которого контракт расчитан до января 2023 года и вроде как продливать он новое соглашение не хочет.
В роли опорника действительно хотят взять Данило, но есть и еще вариант но его вроде как не хотят озвучивать, чтобы не было утечки. Говорят только что это игрок из АПЛ.
А вот с вингерами вообще темный лес, да летом был интерес к Мудрику но Шахтер взвинтил цену с 30 лямов до 50! А вот Пино чесно говоря неизвестно. Эду вроде как летал в Валенсию незадолго до закрытия летнего ТО, но никакой конкретики не было, вообще ничего. Работа в тихую это стиль Эду, возможно договорились о чем-то, поглядим!