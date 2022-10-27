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Стали известны три трансферные цели «Арсенала» в январе

вчера, 08:25

«Арсенал» определился с трансферными целями на январь.

«Канониры» планируют осуществить переходы Данило дос Сантоса из «Палмейраса», Михаила Мудрика из «Шахтёра» и Йереми Пино из «Вильярреала».

Ранее стал известно, какую сумма «Арсенал» готов заплатить за трансфер Мудрика.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 09:38
Приветствую Вас! Ну да, игрок то хороший, я не спорю, но когда Арсенал был готов заплатить 30 млн, а в тот момент интерес к игроку стали проявлять еще и Эвертон с Брентфордом, после чего Шахтер ввинтил сумму до 50 млн, после чего Арсенал покинул "аукцион". В итоге и остальные клубы так же не смогли договориться по игроку. А так да, игрок хороший, молодой перспективный, и при правильном подходе к делу может сталь очень сильным игроком
Stalker-ato
Stalker-ato ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 09:22
Миша игрок очень перспективный и в арсенале он будет рости передавыми темпами, может 50 конечно много за него,но 30 он точно стоит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:01, ред.
Эду и Артета хотят усилить три позиции во время зимнего трансферного окна, это левый центральный защитник, опорный полузащитник который будет подменять Томаса Парти, и вингер желательно универсал который сможет и Сака подменять и Мартинелли.

В оборону вроде как хотят взять Эвана Ндику из Айнтрахта, у которого контракт расчитан до января 2023 года и вроде как продливать он новое соглашение не хочет.

В роли опорника действительно хотят взять Данило, но есть и еще вариант но его вроде как не хотят озвучивать, чтобы не было утечки. Говорят только что это игрок из АПЛ.

А вот с вингерами вообще темный лес, да летом был интерес к Мудрику но Шахтер взвинтил цену с 30 лямов до 50! А вот Пино чесно говоря неизвестно. Эду вроде как летал в Валенсию незадолго до закрытия летнего ТО, но никакой конкретики не было, вообще ничего. Работа в тихую это стиль Эду, возможно договорились о чем-то, поглядим!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:45
сразу три приобретения - неплохо.
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