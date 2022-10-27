Директор «Венеции»: «Переход Дзюбы в наш клуб возможен»

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что итальянский клуб может подписать нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбу.
Информация о нашем интересе к Дзюбе — это не правда и не фейк. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов.
Напомним, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. На данный момент «Венеция» занимает 17-е место в Серии В.
- попади в дерево-отрикошетит
- навес в штрафную, авось подпрыгнет
- попади в дерево-отрикошетит
- навес в штрафную, авось подпрыгнет
а это - уровень Дзюбы.
а это - уровень Дзюбы.