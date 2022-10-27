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Директор «Венеции»: «Переход Дзюбы в наш клуб возможен»

вчера, 14:49

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что итальянский клуб может подписать нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбу.

Информация о нашем интересе к Дзюбе — это не правда и не фейк. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов.

Напомним, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. На данный момент «Венеция» занимает 17-е место в Серии В.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 06:18
Надо ли это самому Дзюбе? И зачем он Венеции? Черышеву скучно?)))
Брулин
Брулин
вчера в 19:45
«Венеция» хочет подписать Чалова: «Планируем сделать запрос в ЦСКА»
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:48
Дзюба нарасхват
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:59
Это и не правда и не фейк, а так лишь бы ,что то ляпнуть!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:30
А сейчас то чё не так написал!?? Или это так неугодных выдавливаем?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:18
Чувство юмора в Венеции есть.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:10
Два бездельника это сила !
Сп62
Сп62
вчера в 15:47
Видимо, Денис слово замолвил.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:43
Тогда Венеция планирует тактику игры:
- попади в дерево-отрикошетит
- навес в штрафную, авось подпрыгнет
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:26
Зачем он там нужен?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:16
Гондолам нужны сильные руки!
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 15:12
Они для какой цели его хотят пригласить???за 18 место побороться?
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:12
Он просто не договаривает. Он хотел видимо сказать так: "Переход Дзюбы в наш клуб возможен". - Тем более, в следующем году наш клуб будет играть в серии С,
а это - уровень Дзюбы.
jp2ff77s3shn
jp2ff77s3shn
вчера в 15:07
Будет в Венеции гондольером подрабатывать. Он по жизни-то тот ещё гондо...льер!
sv_1969
sv_1969 ответ xcr2duh2dzh8 (раскрыть)
вчера в 15:00
Венецию от зюбы))
xcr2duh2dzh8
xcr2duh2dzh8
вчера в 14:59
17 место, надо спасать!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:58
Это его нынешний уровень
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