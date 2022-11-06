В «Оренбурге» заявили, что готовы отпустить Сычевого в топ-клуб зимой

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что клуб будет готов отпустить нападающего Владимира Сычевого в зимнее трансферное окно, если по нему поступят предложения.
Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа — воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно.
Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу!
Сравнивая Соболева и Сычевого, важно заметить, что Александр — игрок с опытом, у которого второй сезон подряд хороший результат, а у Владимира это первый опыт игры в РПЛ. Чтобы ему стать игроком уровня Соболева, требуется забивать минимум 11 голов каждый сезон. На данный момент Александр повыше уровнем, чем Владимир.
Не хочу обидеть ни игрока ни команду, но надо смотреть объективно. Ни у Сычевого ни у Оренбурга в целом большого класса нет. Есть кураж и желание играть, не более того. Агаларов тоже феерил в прошлом сезоне...
Не хочу обидеть ни игрока ни команду, но надо смотреть объективно. Ни у Сычевого ни у Оренбурга в целом большого класса нет. Есть кураж и желание играть, не более того. Агаларов тоже феерил в прошлом сезоне...