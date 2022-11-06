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В «Оренбурге» заявили, что готовы отпустить Сычевого в топ-клуб зимой

вчера, 10:21

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что клуб будет готов отпустить нападающего Владимира Сычевого в зимнее трансферное окно, если по нему поступят предложения.

Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа — воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно.

Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу!

Сравнивая Соболева и Сычевого, важно заметить, что Александр — игрок с опытом, у которого второй сезон подряд хороший результат, а у Владимира это первый опыт игры в РПЛ. Чтобы ему стать игроком уровня Соболева, требуется забивать минимум 11 голов каждый сезон. На данный момент Александр повыше уровнем, чем Владимир.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:03
Кто его спрашивает-он озвучил позицию руководства.Это он у кромки поля Личка,а в системе клуба-ОбезЛичка.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:01
Главное,чтобы девица успела ему штамп в паспорте влепить-и в Питер!
Capral
Capral
вчера в 11:39, ред.
Распиарили самого обычного российского футболиста. И что значит готовы? А что уже очередь стоит за Сычевым? Сыч, как и вся его команда, обычная заурядность, играют и бегут пока есть силы. Но как только силы закончатся начнутся проблемы.

Не хочу обидеть ни игрока ни команду, но надо смотреть объективно. Ни у Сычевого ни у Оренбурга в целом большого класса нет. Есть кураж и желание играть, не более того. Агаларов тоже феерил в прошлом сезоне...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:19, ред.
Марцел Личка увидел в кабинете президента Оренбурга на стене новый плакат (фото ниже)...и сделал заявление "Мы готовы отпустить Сычевого в топ-клуб...зимой"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:47, ред.
Значит спартак глаз положил на парня, жаль пацана.
shlomo
shlomo
вчера в 10:43
Ну для начала мне непонятно что ЭТО за щедрость?... а с кем ты товарищ Личка собираешься остаться в РПЛ? Или совсем обнищали, что зимой собираетесь заниматься распродажей?. Я конечно диванный эксперт, НО как минимум этот сезон (до лета) никаких продаж. Ну а по поводу Зенита... может хватит Зениту? Не пора ли драфт ввести, как в забугории? Тупо всех лучших гребут себе. Я бы еще понял, если бы делали базовый клуб для сборной. Но сборная не играет, а у Зенита в старте 7 легов.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 10:37
В топ клуб вьетнама
протон
протон
вчера в 10:31
А смысл
В Спартаке Соболев
В Зените Сергеев
В ЦСКА Заболотный
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:28
В ЦСКА его надо,ато у них всё плохо!
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