В «Оренбурге» заявили, что готовы отпустить Сычевого в топ-клуб зимой

Главный тренер «Оренбурга» заявил, что клуб будет готов отпустить нападающего в зимнее трансферное окно, если по нему поступят предложения.

Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА , — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа — воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно.

Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу!