ЦСКА может расстаться с правами на Эджуке и Сигурдссона

1667565585

вчера, 15:39

ЦСКА зимой может расстаться с правами на нападающего и полузащитника . Московский клуб рассматривает несколько поступивших запросов по игрокам.

В начале июля сообщалось о том, что игроки воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракты с клубом до 30 июня 2023 года. Контракты обоих футболистов истекают летом 2024-го года.

Эджуке в нынешнем сезоне выступает за берлинскую «Герту». На его счету 13 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, в которых он отличился тремя результативными передачами.