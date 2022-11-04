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ЦСКА может расстаться с правами на Эджуке и Сигурдссона

вчера, 15:39

ЦСКА зимой может расстаться с правами на нападающего Чидеру Эджуке и полузащитника Арнора Сигурдссона. Московский клуб рассматривает несколько поступивших запросов по игрокам.

В начале июля сообщалось о том, что игроки воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракты с клубом до 30 июня 2023 года. Контракты обоих футболистов истекают летом 2024-го года.

Эджуке в нынешнем сезоне выступает за берлинскую «Герту». На его счету 13 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, в которых он отличился тремя результативными передачами.

Сигурдссон в июле вернулся в «Норрчёпинг», за который выступал до перехода в ЦСКА. Он провёл 10 матчей в чемпионате Швеции, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:01
Хорошие игроки приносят пользу! А от этих она какая?
протон
протон
вчера в 20:58
Надо возвращать! Цска не хватает скорости, а эти два игрока бегунки. А Эджуки еще и хороший технарь!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:21
Зачем нам продажные кнехты,какими бы положительными игровыми качествами они не обладали? Пусть остаются те,кто не относится к категории "испуганных гастарбайтеров".Сорную траву -с поля вон!
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
ФИФА своей поправкой поставила РФС в унизительную позу и не похоже, чтобы она вызывала протест. Более того, ищут положение более удобное тому, кто пользуется этой поправкой.
YVG
YVG
вчера в 16:54
Они еще вернутся и сделают цска чемпионом. Шутка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:37
Таковы реалии сегодняшнего ФИФА. Полнейший беспредел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:31
Они нам не нужны, пусть катятся к своим геям.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:25
Надо расставаться на взаимовыгодных условиях. Вряд ли они захотят вернуться в ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:00
Зачем их продавать,пусть будут оба хорошие игроки!
Гость
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