ЦСКА может расстаться с правами на Эджуке и Сигурдссона

ЦСКА зимой может расстаться с правами на нападающего Чидеру Эджуке и полузащитника Арнора Сигурдссона. Московский клуб рассматривает несколько поступивших запросов по игрокам.
В начале июля сообщалось о том, что игроки воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракты с клубом до 30 июня 2023 года. Контракты обоих футболистов истекают летом 2024-го года.
Эджуке в нынешнем сезоне выступает за берлинскую «Герту». На его счету 13 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, в которых он отличился тремя результативными передачами.
Сигурдссон в июле вернулся в «Норрчёпинг», за который выступал до перехода в ЦСКА. Он провёл 10 матчей в чемпионате Швеции, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.