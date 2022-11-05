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Итальянский журналист подтвердил интерес итальянских клубов к Дивееву

вчера, 10:42

Журналист Массимилиано Мартини подтвердил интерес со стороны итальянских клубов к футболисту ЦСКА Игорю Дивееву.

Защитником ЦСКА Игорем Дивеевым действительно интересовались четыре итальянских клуба: «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана». Последняя команда была в выигрышной позиции по приобретению футболиста, но Дивеева не отпустил ЦСКА.

На данный момент со стороны «Салернитаны» не принимается никаких мер по подписанию 23-летнего защитника. Однако интерес со стороны клубов Серии А к россиянину остается. У Игоря отличные длинные передачи и хорошая игра головой. Его можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:49
будем наблюдать, однако
Союзник противников
Союзник противников ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 11:26
И что в этом необычного? Болтать-их работа.Лишь бы не дезу гнали,как обычно.А руководителям клубов об этом говорить,что ли???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:25
После травмы интерес пропал.Это мы охотно берём больных,недолеченных и увечных нравственно,судя по массовым побегам,с благословения "борцов против политики в спорте" ,под названием ФИФЫ-УЕФЫ.
Кнвпт
Кнвпт ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 11:24
Потому что клубы не в курсах
Кнвпт
Кнвпт ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:23
Выше
galem72
galem72
вчера в 11:21
Все слухи скорректируются после его восстановления от перелома большеберцовой кости. Сейчас всерьёз им интересоваться никто не может.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gpwynhec7sqx (раскрыть)
вчера в 11:16
А на кой хрен в Серии А оказался нужен Кокорин, Шомуродов, да и Миранчук?, Это люди не выше по уровню Дивеева.
gpwynhec7sqx
gpwynhec7sqx
вчера в 10:54
Он бы лучше объяснил на кой хрен, к примеру, римским орлам нужно вот это
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:48
А почему интерес клубов подтверждает журналист?
Гость
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