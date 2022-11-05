Итальянский журналист подтвердил интерес итальянских клубов к Дивееву

Журналист Массимилиано Мартини подтвердил интерес со стороны итальянских клубов к футболисту ЦСКА .

Защитником ЦСКА Игорем Дивеевым действительно интересовались четыре итальянских клуба: «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана». Последняя команда была в выигрышной позиции по приобретению футболиста, но Дивеева не отпустил ЦСКА .

На данный момент со стороны «Салернитаны» не принимается никаких мер по подписанию 23-летнего защитника. Однако интерес со стороны клубов Серии А к россиянину остается. У Игоря отличные длинные передачи и хорошая игра головой. Его можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи.