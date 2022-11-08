Александр Мостовой: «Чемпионат России – это для многих золотое дно»

Бывший игрок «Спартака» высказался о назначении главным тренером «Венеции».

Ваноли нашел новый клуб? «Венеция» и «Венеция». Чемпионат России – это для многих золотое дно. После России Ваноли где-то в Серии B, Тедеско вообще в баре сидит, Руй Витория, как и Каррера, непонятно где обитает. Единственный, у кого получилось – это Спаллетти.

О тренерском таланте можно говорить много. Для многих давно понятно, что главная составляющая успеха – это деньги, главные футболисты и болельщики. Есть много примеров. По спартаковским приветам желаем, чтобы у него получилось в «Венеции».