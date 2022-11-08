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Александр Мостовой: «Чемпионат России – это для многих золотое дно»

сегодня, 03:49

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Венеции».

Ваноли нашел новый клуб? «Венеция» и «Венеция». Чемпионат России – это для многих золотое дно. После России Ваноли где-то в Серии B, Тедеско вообще в баре сидит, Руй Витория, как и Каррера, непонятно где обитает. Единственный, у кого получилось – это Спаллетти.

О тренерском таланте можно говорить много. Для многих давно понятно, что главная составляющая успеха – это деньги, главные футболисты и болельщики. Есть много примеров. По спартаковским приветам желаем, чтобы у него получилось в «Венеции».

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ABir
ABir
сегодня в 06:19
Зависть - очень плохое чувство
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
сегодня в 05:33
Согласен, РПЛ дно - днище!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:40
Сам бы Саша попробовал потренировать, а то только критикует и критикует.
pq25ht66d45e
pq25ht66d45e
сегодня в 04:35
Скорее, это просто дно. Не золотое, а обычное, с илом
Гость
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