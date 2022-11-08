Нигматуллин: «Тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению»

Бывший вратарь сборной России прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России мог возглавить национальную команду Армении.

Думаю, Карпин, как и я, верит, что в ближайшем будущем сборная России вернётся на европейскую арену. При всём уважении, но тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению. К тому же у него идёт совмещение… Совмещать работу в России и тренировать сборную Армении было бы крайне сложно.