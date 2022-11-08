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Нигматуллин: «Тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению»

сегодня, 01:36

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог возглавить национальную команду Армении.

Думаю, Карпин, как и я, верит, что в ближайшем будущем сборная России вернётся на европейскую арену. При всём уважении, но тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению. К тому же у него идёт совмещение… Совмещать работу в России и тренировать сборную Армении было бы крайне сложно.

Ранее сообщалось, что Карпин вёл переговоры со сборной Армении до подписания нового контракта с РФС.

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