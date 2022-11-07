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Сын Стрельцова: «Мне не очень нравится игра Дзюбы»

вчера, 23:28

Сын советского футболиста Эдуарда Стрельцова Игорь Стрельцов поделился мнением о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

Дзюба может перейти в «Торпедо»? Мне не очень нравится его игра. Напоминает Дубинина в «Спартаке». Он говорил: «Вы мне в ноги не давайте, вы мне на голову давайте». У меня к игре Дзюбы не очень хорошее отношение. За такие деньги можно купить двух хороших середнячков.

Его тактика и техника уже всем ясна: или он будет кому-то скидывать, или сам уходить. Игра пойдёт только на него. Двое его сожрут — есть смысл его брать? На маленькие деньги он не пойдёт. Есть ли смысл растрачивать такие капиталы? Выйдет он, отдаст одну-две — и всё.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:04
А при чем тут сын Стрельцова?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:36, ред.
Я считаю Эдуарда Стрельцова великим футболистом! Но интересно, а его сыну Игорю нравится нынешняя игра Торпедо, не говоря уже о его турнирном положении?

А Дзюба на данном этапе Торпедо бы не помешал. У Дзюбы (как бы я лично к нему не относился) есть такая черта характера как упёртость. И если он захочет кому-то что-то доказать он будет "землю рыть"! Подтверждение тому его игра в Тул куда он был сослан в аренду.
Capral
Capral
сегодня в 00:22
После такого Великого Папы смотреть на Артемку, конечно не самое приятное зрелище.
Izmar
Izmar
сегодня в 00:10, ред.
А сын Стрельцова только фамилией знаменит?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:09
Для торпедо самое то, пользы будет чуть чуть больше чем от этого Стрельцова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:32
А вот это на любителя. Кому-то Нравится, кому-то не нравится ...
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