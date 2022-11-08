Чепчугов: «У ЦСКА ещё остаются шансы на титул»

Бывший вратарь ЦСКА поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ .

Как я и говорил ранее, «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Они выглядят достойно. Великолепный состав, наблюдается тренерское умение подготовить команду к матчам. «Зенит» в целом показывает стабильную игру.

Что касается ЦСКА , то у команды ещё остаются шансы на титул, но последние результаты отдаляют москвичей от борьбы за первое место.

Довольно плотно идет группа команд, которая расположилась за «Зенитом», поэтому борьба продолжается. Этим и интересен наш футбол, желаю удачи всем командам, вся борьба еще впереди.