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Чепчугов: «У ЦСКА ещё остаются шансы на титул»

сегодня, 01:05

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Как я и говорил ранее, «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Они выглядят достойно. Великолепный состав, наблюдается тренерское умение подготовить команду к матчам. «Зенит» в целом показывает стабильную игру.

Что касается ЦСКА, то у команды ещё остаются шансы на титул, но последние результаты отдаляют москвичей от борьбы за первое место.

Довольно плотно идет группа команд, которая расположилась за «Зенитом», поэтому борьба продолжается. Этим и интересен наш футбол, желаю удачи всем командам, вся борьба еще впереди.

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