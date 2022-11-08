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Канчельскис: «Бразильцы „Зенита“ не соответствуют уровню сборной Бразилии»

сегодня, 22:36

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о заявке сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

Почему бразильцы «Зенита» не вызваны в сборную на чемпионат мира? А вы сами как думаете? Не соответствуют уровню сборной. Уровень российского футбола и европейского, где играют остальные бразильцы, — совершенно разный. Как раз по этой причине и не вызывают. Зачем говорить, что уровень нашего чемпионата высокий? Уровень РПЛ уже давно упал. А мы всё кричим… Наш чемпионат — игра в одну калитку.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 23:16
Кроме "наших" бразильцев, в заявку не попали ещё добрых полсотни ребят из этой страны, которые играют по всему миру, и ни в чём не уступают первым.
Проблема Канчельскисом высосана из пальца и не выдерживает никакой критики, а вызвана только одним - его желанием унизить наш чемпионат.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:56
Точно)...хоть бери любого из этих...
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 22:46, ред.
Зачем им сборная где платят гроши. Шурик?! Их из Питера теперь не выгонишь!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:45
Таких футболистов на побережье Копакабаны и Ипамены больше чем людей в Питере.
Гость
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