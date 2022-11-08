Канчельскис: «Бразильцы „Зенита“ не соответствуют уровню сборной Бразилии»

Экс-футболист сборной России поделился мнением о заявке сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

Почему бразильцы «Зенита» не вызваны в сборную на чемпионат мира? А вы сами как думаете? Не соответствуют уровню сборной. Уровень российского футбола и европейского, где играют остальные бразильцы, — совершенно разный. Как раз по этой причине и не вызывают. Зачем говорить, что уровень нашего чемпионата высокий? Уровень РПЛ уже давно упал. А мы всё кричим… Наш чемпионат — игра в одну калитку.