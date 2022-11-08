Клаудиньо: «Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном»

Бразильский полузащитник «Зенита» сравнил нынешнюю команду петербуржцев с тем, какой она была в прошлом сезоне.

Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Летом команда усилилась отличными футболистами, которые добавили качества во всех линиях. Состав стал ещё более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену — все помогают и делают общее дело. Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даёт дополнительный настрой.