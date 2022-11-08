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Клаудиньо: «Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном»

сегодня, 21:33

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо сравнил нынешнюю команду петербуржцев с тем, какой она была в прошлом сезоне.

Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Летом команда усилилась отличными футболистами, которые добавили качества во всех линиях. Состав стал ещё более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену — все помогают и делают общее дело. Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даёт дополнительный настрой.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:47
Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334992/klaudino-zenit 08.11.2022
В деньгах прибавили и очень сильно. Зарплата двух ведущих бразилов равна годовому бюджету многих клубов РПЛ. Государство у нас богатое. На все хватит.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 21:53
Тут не без заслуг соперников. Зенит прибавил или конкуренты убавили, а скорее и то и другое.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ HOROVEL2 (раскрыть)
сегодня в 21:37
Пытаемся исправить, пока не знаем когда появится больше матчей.
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