Агент Головина: «Сейчас Саша в „Монако“. Дальше будем смотреть»

Агент полузащитника «Монако» Александр Клюев рассказал о возможных перспективах российского футболиста.

Головин вошёл в команду недели топ-5 европейских лиг по версии WhoScored. Россиянин получил оценку 8,9 балла за матч 14-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:0), в котором полузащитник отличился голом. Головин забил уже во втором матче подряд, ранее поразив ворота «Анже» (2:0).

Это очень приятно всем. Естественно, Саша попал в этот список, доказав всё своей игрой. Не за красивые глаза его туда взяли.

Поможет ли ему такая игра в развитии дальнейшей карьеры? Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растёт вместе с командой. «Монако» — большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть.

Нет ли мыслей о переходе в какой-то более именитый клуб? Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с «Марселем».