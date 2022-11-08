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Агент Головина: «Сейчас Саша в „Монако“. Дальше будем смотреть»

сегодня, 20:41

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о возможных перспективах российского футболиста.

Головин вошёл в команду недели топ-5 европейских лиг по версии WhoScored. Россиянин получил оценку 8,9 балла за матч 14-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:0), в котором полузащитник отличился голом. Головин забил уже во втором матче подряд, ранее поразив ворота «Анже» (2:0).

Это очень приятно всем. Естественно, Саша попал в этот список, доказав всё своей игрой. Не за красивые глаза его туда взяли.

Поможет ли ему такая игра в развитии дальнейшей карьеры? Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растёт вместе с командой. «Монако» — большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть.

Нет ли мыслей о переходе в какой-то более именитый клуб? Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с «Марселем».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:03
В Монако он в доску свой. Не стоит куда то дергаться.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:54
Саша игрок хороший и явно недооценённый.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:53
В Монако будет играть до конца.
Гость
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