Ежов: «Стараемся поддержать Ларина, подбодрить, насколько это возможно»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о том, как поддерживает бывшего директора академии «Чертаново» .

В конце сентября суд приговорил Ларина к 3 годам тюрьмы за мошенничество.

Совместно с остальными ребятами писали коллективное письмо Николаю Юрьевичу. Понятное дело, мы стараемся его поддержать, подбодрить, насколько это возможно. Ситуация очень сложная. Главное, чтобы Ларин справился с этим.

Ответ на письмо? Приходил, но пока особо не разбирались с этим.