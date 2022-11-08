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Ежов: «Стараемся поддержать Ларина, подбодрить, насколько это возможно»

сегодня, 18:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал о том, как поддерживает бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

В конце сентября суд приговорил Ларина к 3 годам тюрьмы за мошенничество.

Совместно с остальными ребятами писали коллективное письмо Николаю Юрьевичу. Понятное дело, мы стараемся его поддержать, подбодрить, насколько это возможно. Ситуация очень сложная. Главное, чтобы Ларин справился с этим.

Ответ на письмо? Приходил, но пока особо не разбирались с этим.

Ежов является воспитанником академии «Чертаново».

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Izmar
Izmar
сегодня в 19:32
Наш футбол изобилует мошенниками и все друг друга поддерживают.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:49
Это очень правильно при любых обстоятельствах поддерживать своих, чего так часто не хватает в последнее время!
Гость
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