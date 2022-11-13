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«Барселоне» интересен Гюндоган

вчера, 15:30

«Барселону» заинтересовал полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Трансфер может состояться зимой. Приоритетным вариантом на данную позицию «блауграна» видит другого игрока «горожан» — Бернарду Силву, однако в клубе понимают, что данную сделку осуществить почти невозможно. Контракт Гюндогана с МС действует до лета 2023 года, но главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола также рассчитывает на футболиста.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:19
Зачем? В линии полузащиты как раз все норм. Нужнее всего игрок на позицию правого защитника. Вторая по значимости позиция - молодой перспективный игрок на позицию форварда вместо Депая. Третья - центральный защитник на лавку вместо ушедшего Пике.
У Барсы и так достаточно игроков полузащиты
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:39
Типа Силву не отдадут, а Гюндогана забирайте... с приветом штоле?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:51
Хороший полузащитник ,пригодился бы Барсе.
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