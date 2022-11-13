«Барселоне» интересен Гюндоган

«Барселону» заинтересовал полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.
Трансфер может состояться зимой. Приоритетным вариантом на данную позицию «блауграна» видит другого игрока «горожан» — Бернарду Силву, однако в клубе понимают, что данную сделку осуществить почти невозможно. Контракт Гюндогана с МС действует до лета 2023 года, но главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола также рассчитывает на футболиста.
У Барсы и так достаточно игроков полузащиты
У Барсы и так достаточно игроков полузащиты