В «Оренбурге» высказались о возможном продлении контракта с Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном продлении договора с главным тренером команды Марцелом Личкой.
Мы пока официально ничего не предложили. Это звучало в некоем первичном обсуждении. Поэтому не вижу смысла раздувать. Это наш внутренний разговор.
Просто поговорили. Этот разговор возник даже спонтанно. Сидели — и встал вопрос, что будем делать дальше, летом.
Ну а так что, лично мне нравится то, что он делает в Оренбурге. В некоторых матчах что-то не получалось, поэтому крупно проигрывали Зениту. Но этот Оренбург узнаваемая команда, играет в интересный футбол. Я сам с удовольствием смотрю все игры своей команды. Могу конечно ошибаться, но для нашего чемпионата Личка это яркий тренер, который заслуживает внимания.
Ну а так что, лично мне нравится то, что он делает в Оренбурге. В некоторых матчах что-то не получалось, поэтому крупно проигрывали Зениту. Но этот Оренбург узнаваемая команда, играет в интересный футбол. Я сам с удовольствием смотрю все игры своей команды. Могу конечно ошибаться, но для нашего чемпионата Личка это яркий тренер, который заслуживает внимания.