В «Оренбурге» высказались о возможном продлении контракта с Личкой

Президент «Оренбурга» высказался о возможном продлении договора с главным тренером команды .

Мы пока официально ничего не предложили. Это звучало в некоем первичном обсуждении. Поэтому не вижу смысла раздувать. Это наш внутренний разговор.

Просто поговорили. Этот разговор возник даже спонтанно. Сидели — и встал вопрос, что будем делать дальше, летом.