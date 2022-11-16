Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Оренбурге» высказались о возможном продлении контракта с Личкой

вчера, 17:58

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном продлении договора с главным тренером команды Марцелом Личкой.

Мы пока официально ничего не предложили. Это звучало в некоем первичном обсуждении. Поэтому не вижу смысла раздувать. Это наш внутренний разговор.

Просто поговорили. Этот разговор возник даже спонтанно. Сидели — и встал вопрос, что будем делать дальше, летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» хочет продлить контракт с Мартинелли
Сегодня, 04:24
СлухиЧупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией», если ему повысят зарплату
Вчера, 19:32
Слухи«Ливерпуль» ведёт переговоры с Фирмино о продлении контракта
Вчера, 15:33
СлухиКришито расторг контракт с «Торонто»
15 ноября
Слухи«Краснодар» продлил контракт с Сафоновым
15 ноября
Гюндоган заявил, что не определился с будущим, но не перейдёт в «Ливерпуль»
15 ноября
Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 19:31
Не будет Лички придет Слуцкий.
Сп62
Сп62
вчера в 18:57
Нужно спешить, а то Краснодар не спит.
shlomo
shlomo
вчера в 18:20, ред.
Тут как бы не упустить момент....контракт чешского специалиста с Оренбургом заканчивается в конце нынешнего сезона....так что надо продлевать контракт с Личкой. Тем более у Марцела запросто могут быть и другие предложения.

Ну а так что, лично мне нравится то, что он делает в Оренбурге. В некоторых матчах что-то не получалось, поэтому крупно проигрывали Зениту. Но этот Оренбург узнаваемая команда, играет в интересный футбол. Я сам с удовольствием смотрю все игры своей команды. Могу конечно ошибаться, но для нашего чемпионата Личка это яркий тренер, который заслуживает внимания.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:12
Тренер даёт результат, нужно продлевать. Без раздумий...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 