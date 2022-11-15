Защитник Доменико Кришито расторг контракт с «Торонто». Футболист отправится в Италию, со своим будущим он еще не определился.
За канадский клуб итальянец выступал с июня 2022 года. В МЛС он забил 1 гол в 15 матчах. Сообщается, что «Торонто» уже ищет замену Кришито.
Не знаю что послужило расторжением контракта с Торонто, но Кришито довольно неплохо себя проявлял за свой клуб. Его очень тепло встречали болельщики команды, был капитаном Торонто. А также в команде с ним играли земляки, такие как Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.
Так что никаких проблем с адаптацией и пониманием внутри команды у него не могло и быть. Физическое состояние ему точно позволяет сыграть ещё пару сезонов, так что скорее всего у него есть предложение в Италии.
Видимо хочет находиться ближе к дому и семье. В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Не знаю что послужило расторжением контракта с Торонто, но Кришито довольно неплохо себя проявлял за свой клуб. Его очень тепло встречали болельщики команды, был капитаном Торонто. А также в команде с ним играли земляки, такие как Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.
Так что никаких проблем с адаптацией и пониманием внутри команды у него не могло и быть. Физическое состояние ему точно позволяет сыграть ещё пару сезонов, так что скорее всего у него есть предложение в Италии.
Видимо хочет находиться ближе к дому и семье. В любом случае пожелаю ему только Удачи !