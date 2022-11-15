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Кришито расторг контракт с «Торонто»

вчера, 20:56

Защитник Доменико Кришито расторг контракт с «Торонто». Футболист отправится в Италию, со своим будущим он еще не определился.

За канадский клуб итальянец выступал с июня 2022 года. В МЛС он забил 1 гол в 15 матчах. Сообщается, что «Торонто» уже ищет замену Кришито.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:31
    jp6a7f96eu8n
    jp6a7f96eu8n
    сегодня в 02:38
    Никому бывший лазурный уже не нужен
    YVG
    YVG
    вчера в 23:06
    Возраст уже дает знать.
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    вчера в 22:45
    Он свое время играл прекрасно, а теперь другой этап жизни.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:33, ред.
    Кришито расторг контракт с «Торонто».

    Не знаю что послужило расторжением контракта с Торонто, но Кришито довольно неплохо себя проявлял за свой клуб. Его очень тепло встречали болельщики команды, был капитаном Торонто. А также в команде с ним играли земляки, такие как Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.

    Так что никаких проблем с адаптацией и пониманием внутри команды у него не могло и быть. Физическое состояние ему точно позволяет сыграть ещё пару сезонов, так что скорее всего у него есть предложение в Италии.

    Видимо хочет находиться ближе к дому и семье. В любом случае пожелаю ему только Удачи !
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:04
    Наверное пора уже и честь знать - закачивать!
    Гость
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