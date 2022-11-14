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МЮ рассматривает вариант разрыва контракта с Роналду

вчера, 23:21

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность разрыва контракта с нападающим Криштиану Роналду.

В клубе будут ждать всех подробностей интервью, которое дал футболист, прежде чем решить, какие официальные действия предпринять.

Манкунианцы предполагают возможность расторжения соглашения с португальцем в зимнее трансферное окно, если игрок не потребует выплаты за оставшееся время контракта. Также есть вариант, при котором Роналду оштрафуют.

В МЮ опасаются того, что форвард может потребовать расплатиться с ним. В «Юнайтед» не хотят ввязываться в скандал, при этом считая, что Роналду никогда больше не должен представлять их команду.

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Все комментарии
dh2pdc9jaxxp
dh2pdc9jaxxp
сегодня в 14:39
То что в мю после саф, всё очень плохо знает любой адекватный человек, многие не хотят этого замечать по выгодным причинам,он сказал чистую правду, полностью согласен с ним, уровень и достижения игрока позволили не боясь сказать правду
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 14:32
Гнать в шею нарцисса! Закрыть перед ним двери!
Оповестить через факс, что он послан на....
xajaks
xajaks
сегодня в 11:46
Сослать в молодежку. Зная нытика он начнет саботировать, и штрафовать до окончания контракта
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:32
Его обратно в Реал,он там еще хуже себя поведет.
Этот тип решил,что пока играет Месси и он будет мозги делать командам,то есть позориться.Он никогда не был великим игроком,великих сравнивают с Марадона,Пеле а Месси превзошел и их. Апсни тоже курит на стороне.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:13
Боэли, новый владелец, ещё летом хотел притащить Роналду, у него с Тухелем поэтому и пошли разногласия...Боэли сам себя временно назначил спорт.директором (хотя ноль в этом) и ввёл переговоры с игроками, в итоге выкинув более 200 миллионов на свалку. Поэтому не удивлюсь, если зимой вновь захочет притащить его в клуб (маркетинг для американцев).
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:10
Никто не говорит о полноценном долгосрочном контракте. Скорее до конца сезона побегает. А там уже будут смотреть.

В том то и дело, что владельцы Челси думают о деньгах. А что не говори, Роналду в Челси...это очень прибыльная и медийная история. Хайп. Около скандал, который повысит градус интереса к клубу у всего мира. Поэтому в историю с пенсионерами я могу поверить.
В отличии от ПСЖ. Там его просто не куда пихать.
Elliada
Elliada ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 09:04
Челси его не возьмет. Если возьмет, он опустит Челси и через год начнет такие же заявления делать. Например, что после победы в ЛЧ Челси не развивается, американские владельцы убивают клуб, думают только о деньгах и так далее. Челси не возьмет его.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:01
Смотря что считать провалом...
2-3 пенки в ворота Ганы и Уругвая, два удара в пустые ворота Корейцев, и вот уже у нас лучший бомбардир ЧМ
Контракт с Челси или ПСЖ)
Новый виток карьеры и МЮ посрамлен.
Elliada
Elliada ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 08:55
Роулинг хороший пример. Балласт думает про сегодняшний день, но аукнутся ему может это через год, а может через 10 лет. Интернет помнит всё.

Насчет ЧМ. Думаю, будет провал
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:45, ред.
Тогда уж Роулинг с ее заявлениями про гендеров можно вспомнить.

Понятно, что Рон сжигает мосты. А впереди ЧМ. Если будет провал(а я думаю 1\8 потолок) и не будет голов, то это заруинит остаток сезона,после разрыва контракта( в чем я тоже не сомневаюсь). Ибо все окончательно поймут, что закончилась эпоха.
Очередной вызов.
Хотя тут опять утятина про ПСЖ полетела)
Elliada
Elliada ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 08:37
Первое, что на ум пришло. Но есть другие примеры, у которых после подобного карьера пошла на перекосяк. Потому говорю, что балласт недальновидный
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:35
Пример про Ганна неплох)))
После этого он ушел к ДиСи и снял Отряд, перезапустив их киновселенную, а потом его вернули снимать третьих стражей)))
Izmar
Izmar
сегодня в 08:00
Давно пора это сделать.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:55, ред.
Иуда предал Христа за 30 серебряников, а балласт предал "любимый" клуб за 30 млн. Именно столько, думаю, запросит балласт при расторжении контракта. Это его годовой оклад, столько же по моему запросил Моуриньо. Изначально на такой ход событий он рассчитывал, делая свои заявления. Он себя позиционирует профессионалом, но профи так не поступил бы. Он отработал бы контракт полностью или бесплатно ушел бы из клуба. Балласт просто решил ударить МЮ в спину.

Все заявления балласта не обоснованы. Если МЮ не развивается с 2013 года, зачем было переходить? Глупо через 2 года после перехода обвинять клуб в стагнации. По его мнению это продолжается 9 лет. Куда смотрел при подписании контракта? Сейчас это выглядит дешевым оправданием.

тен Хаг ноунейм и не уважает его? Если память мне не изменяет, тен Хага пригласили весной. Если он считает тен Хага никем, почему не ушел летом? Сам сказал, что МЮ хотел от него избавиться. Про уважении вообще смешно. Когда столько подлостей сделал тен Хагу он ждет от него уважения.

В общем, могу точно сказать, что балласт оказался ко всему прочему недальновидным и глупым человеком. Полученная неустойка не сделает его богаче, а последствия своих заявлений будет ощущать многие годы. Яркий пример Голливуд. Джеймс Ганн лишился места режиссера Стражей Галактики из-за фото, сделанного 10 лет назад. И таких примеров много. Возможно, в будущем балласт станет тренером и мог бы тренировать МЮ, но после такого точно не будет.
112910415
112910415
сегодня в 07:04
тот случай, когда расставание - неизбежный и лучший выход
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:29
Если я ничего не путаю, то когда летом Роналду хотел покинуть клуб и даже предсезонку пропустил, то тогда Тен Хаг сказал, что Роналду нужен клубу и команде, не дал тогда Рону уйти, а теперь Рон игрок подмены! Такое отношееие любому игроку бы непонравилось!
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 06:00
Роналду никто не обещал все и сразу,проблемы клуба всем были известны,после прихода Роналду все ждали что он поведет за собой клуб к востановлению как лидер и легенда не только на поле но и запределами,а он просто оказался нытиком,Мю надо разрывать контракт а болелам забыть что был когда то в клубе такой игрок,спасибо и прощай !!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:43
Роналду по любому выжмет всё что можно и нельзя из клуба.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 03:11
Пора Рону домой, в Спортинг.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:50
То что разрыв между МЮ и Роланду неизбежен это понятно! И это устроит обе стороны! Хотелось бы, что бы поменьше скандалов сопровождало это событие!
nssccz8ba6nm
nssccz8ba6nm
сегодня в 01:44
Роналду зря выговорился, ему этого не простят
rhskmz
rhskmz
сегодня в 00:59
Наконец то дошло , что от Роналду один вред !
adekvat
adekvat
сегодня в 00:45
Давно пора зачем он нужен. Этот царёк.
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 00:38
14 лет МЮ не выигрывает ЛЧ, а виноват Роналду)))) 9 лет нет побед в АПЛ, виноват снова Роналду))
3ton
3ton
сегодня в 00:33
Пришел нормальный тренер и поставил команду выше эгоиста .
Сразу вой и слёзы .
Спустили с небес .
Побежал жаловаться сразу .
Обижают и унижают бедолагу .
Сор из избы нельзя выносить
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:29
На это и расчитывал Роналду походу.
После таких заявлений будет странно снова увидеть его в команде.. или Роналду, или Тен Хаг, третьего не дано. Если тренер проглотит такое отношение к себе, его авторитет в раздевалке упадёт ниже плинтуса.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:13
Смысл было его вообще держать в команде, когда он летом открыто хотел уйти в другой клуб. МЮ и Тен Хааг отчасти сами и виноваты, возможно пообещали много чего.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 00:09
    Неужели до них дошло!
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 23:58
    Многие называют сейчас Рона «балластом», но это несправедливо. Рон великий игрок, который ещё может что-то показать футбольному миру.

    Балласт - это МЮ, уже как 10 лет! Середнячок АПЛ с кучей денег при этом с такой историей. Руководству МЮ должно быть стыдно, но сдаётся, что им просто всё равно.
    Гость
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