МЮ рассматривает вариант разрыва контракта с Роналду

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вчера, 23:21

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность разрыва контракта с нападающим .

В клубе будут ждать всех подробностей интервью, которое дал футболист, прежде чем решить, какие официальные действия предпринять.

Манкунианцы предполагают возможность расторжения соглашения с португальцем в зимнее трансферное окно, если игрок не потребует выплаты за оставшееся время контракта. Также есть вариант, при котором Роналду оштрафуют.