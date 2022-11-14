МЮ рассматривает вариант разрыва контракта с Роналду

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность разрыва контракта с нападающим Криштиану Роналду.
В клубе будут ждать всех подробностей интервью, которое дал футболист, прежде чем решить, какие официальные действия предпринять.
Манкунианцы предполагают возможность расторжения соглашения с португальцем в зимнее трансферное окно, если игрок не потребует выплаты за оставшееся время контракта. Также есть вариант, при котором Роналду оштрафуют.
В МЮ опасаются того, что форвард может потребовать расплатиться с ним. В «Юнайтед» не хотят ввязываться в скандал, при этом считая, что Роналду никогда больше не должен представлять их команду.
Оповестить через факс, что он послан на....
Оповестить через факс, что он послан на....
Этот тип решил,что пока играет Месси и он будет мозги делать командам,то есть позориться.Он никогда не был великим игроком,великих сравнивают с Марадона,Пеле а Месси превзошел и их. Апсни тоже курит на стороне.
Этот тип решил,что пока играет Месси и он будет мозги делать командам,то есть позориться.Он никогда не был великим игроком,великих сравнивают с Марадона,Пеле а Месси превзошел и их. Апсни тоже курит на стороне.
В том то и дело, что владельцы Челси думают о деньгах. А что не говори, Роналду в Челси...это очень прибыльная и медийная история. Хайп. Около скандал, который повысит градус интереса к клубу у всего мира. Поэтому в историю с пенсионерами я могу поверить.
В отличии от ПСЖ. Там его просто не куда пихать.
В том то и дело, что владельцы Челси думают о деньгах. А что не говори, Роналду в Челси...это очень прибыльная и медийная история. Хайп. Около скандал, который повысит градус интереса к клубу у всего мира. Поэтому в историю с пенсионерами я могу поверить.
В отличии от ПСЖ. Там его просто не куда пихать.
2-3 пенки в ворота Ганы и Уругвая, два удара в пустые ворота Корейцев, и вот уже у нас лучший бомбардир ЧМ
Контракт с Челси или ПСЖ)
Новый виток карьеры и МЮ посрамлен.
2-3 пенки в ворота Ганы и Уругвая, два удара в пустые ворота Корейцев, и вот уже у нас лучший бомбардир ЧМ
Контракт с Челси или ПСЖ)
Новый виток карьеры и МЮ посрамлен.
Насчет ЧМ. Думаю, будет провал
Насчет ЧМ. Думаю, будет провал
Понятно, что Рон сжигает мосты. А впереди ЧМ. Если будет провал(а я думаю 1\8 потолок) и не будет голов, то это заруинит остаток сезона,после разрыва контракта( в чем я тоже не сомневаюсь). Ибо все окончательно поймут, что закончилась эпоха.
Очередной вызов.
Хотя тут опять утятина про ПСЖ полетела)
Понятно, что Рон сжигает мосты. А впереди ЧМ. Если будет провал(а я думаю 1\8 потолок) и не будет голов, то это заруинит остаток сезона,после разрыва контракта( в чем я тоже не сомневаюсь). Ибо все окончательно поймут, что закончилась эпоха.
Очередной вызов.
Хотя тут опять утятина про ПСЖ полетела)
После этого он ушел к ДиСи и снял Отряд, перезапустив их киновселенную, а потом его вернули снимать третьих стражей)))
После этого он ушел к ДиСи и снял Отряд, перезапустив их киновселенную, а потом его вернули снимать третьих стражей)))
Все заявления балласта не обоснованы. Если МЮ не развивается с 2013 года, зачем было переходить? Глупо через 2 года после перехода обвинять клуб в стагнации. По его мнению это продолжается 9 лет. Куда смотрел при подписании контракта? Сейчас это выглядит дешевым оправданием.
тен Хаг ноунейм и не уважает его? Если память мне не изменяет, тен Хага пригласили весной. Если он считает тен Хага никем, почему не ушел летом? Сам сказал, что МЮ хотел от него избавиться. Про уважении вообще смешно. Когда столько подлостей сделал тен Хагу он ждет от него уважения.
В общем, могу точно сказать, что балласт оказался ко всему прочему недальновидным и глупым человеком. Полученная неустойка не сделает его богаче, а последствия своих заявлений будет ощущать многие годы. Яркий пример Голливуд. Джеймс Ганн лишился места режиссера Стражей Галактики из-за фото, сделанного 10 лет назад. И таких примеров много. Возможно, в будущем балласт станет тренером и мог бы тренировать МЮ, но после такого точно не будет.
Все заявления балласта не обоснованы. Если МЮ не развивается с 2013 года, зачем было переходить? Глупо через 2 года после перехода обвинять клуб в стагнации. По его мнению это продолжается 9 лет. Куда смотрел при подписании контракта? Сейчас это выглядит дешевым оправданием.
тен Хаг ноунейм и не уважает его? Если память мне не изменяет, тен Хага пригласили весной. Если он считает тен Хага никем, почему не ушел летом? Сам сказал, что МЮ хотел от него избавиться. Про уважении вообще смешно. Когда столько подлостей сделал тен Хагу он ждет от него уважения.
В общем, могу точно сказать, что балласт оказался ко всему прочему недальновидным и глупым человеком. Полученная неустойка не сделает его богаче, а последствия своих заявлений будет ощущать многие годы. Яркий пример Голливуд. Джеймс Ганн лишился места режиссера Стражей Галактики из-за фото, сделанного 10 лет назад. И таких примеров много. Возможно, в будущем балласт станет тренером и мог бы тренировать МЮ, но после такого точно не будет.
Сразу вой и слёзы .
Спустили с небес .
Побежал жаловаться сразу .
Обижают и унижают бедолагу .
Сор из избы нельзя выносить
Сразу вой и слёзы .
Спустили с небес .
Побежал жаловаться сразу .
Обижают и унижают бедолагу .
Сор из избы нельзя выносить
После таких заявлений будет странно снова увидеть его в команде.. или Роналду, или Тен Хаг, третьего не дано. Если тренер проглотит такое отношение к себе, его авторитет в раздевалке упадёт ниже плинтуса.
После таких заявлений будет странно снова увидеть его в команде.. или Роналду, или Тен Хаг, третьего не дано. Если тренер проглотит такое отношение к себе, его авторитет в раздевалке упадёт ниже плинтуса.
Балласт - это МЮ, уже как 10 лет! Середнячок АПЛ с кучей денег при этом с такой историей. Руководству МЮ должно быть стыдно, но сдаётся, что им просто всё равно.
Балласт - это МЮ, уже как 10 лет! Середнячок АПЛ с кучей денег при этом с такой историей. Руководству МЮ должно быть стыдно, но сдаётся, что им просто всё равно.