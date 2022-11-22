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В Саудовской Аравии объявлен выходной после победы над Аргентиной

вчера, 19:26
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

В Саудовской Аравии объявлен выходной после победы местной сборной над Аргентиной на чемпионате мира (2:1).

Король страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подтвердил, что 23 ноября все работники государственного и частного секторов экономики, а также все студенты и школьники страны получат выходной.

В следующем матче Саудовская Аравия сыграет с Польшей.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:10
Я может мало что знаю об их сборной. Но если держать в уме их игру на прошлом ЧМ, в том числе и тот наш разгром, то сегодняшний результат, возможно, самый сенсационный в этом веке на чемпионатах мира.
4 года назад Россия крупно обыграла саудитов, а сегодня саудиты прихлопнули Месси и компанию, вот это прогресс! Красавчики!
Обыграв аргентину очевидно что они могут цепануть очки с мексами и поляками и даже 1 место в группе занять а дальше выйти на Данию или тот же Тунис
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:28
В школах выходной, бухать нельзя, но праздник не должен пройти впустую
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:05
Шейхам без разницы сколько и когда праздновать, все равно нельзя бухать. Только по душам поговорить.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:03
Красавцы! Они этого заслужили и страна должна праздновать!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:54
Ничего себе,вот это праздник.
pomor45
pomor45
вчера в 19:51
Выиграют у Польши, будут гулять два дня .... и так далее. Хороший стимул.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:42
Отныне 22 ноября в Саудовской Аравии красный день календаря)))
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 19:33
Смехота
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:33
Команда заслужила этот праздник...
karnager
karnager
вчера в 19:32
хахаха
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