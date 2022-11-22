В Саудовской Аравии объявлен выходной после победы над Аргентиной

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вчера, 19:26

В Саудовской Аравии объявлен выходной после победы местной сборной над Аргентиной на чемпионате мира (2:1).

Король страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подтвердил, что 23 ноября все работники государственного и частного секторов экономики, а также все студенты и школьники страны получат выходной.

В следующем матче Саудовская Аравия сыграет с Польшей.