В Саудовской Аравии объявлен выходной после победы над Аргентиной

В Саудовской Аравии объявлен выходной после победы местной сборной над Аргентиной на чемпионате мира (2:1).
Король страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подтвердил, что 23 ноября все работники государственного и частного секторов экономики, а также все студенты и школьники страны получат выходной.
В следующем матче Саудовская Аравия сыграет с Польшей.
4 года назад Россия крупно обыграла саудитов, а сегодня саудиты прихлопнули Месси и компанию, вот это прогресс! Красавчики!
Обыграв аргентину очевидно что они могут цепануть очки с мексами и поляками и даже 1 место в группе занять а дальше выйти на Данию или тот же Тунис
4 года назад Россия крупно обыграла саудитов, а сегодня саудиты прихлопнули Месси и компанию, вот это прогресс! Красавчики!
Обыграв аргентину очевидно что они могут цепануть очки с мексами и поляками и даже 1 место в группе занять а дальше выйти на Данию или тот же Тунис