Фанаты Японии убрали мусор со стадиона после победы над Германией

Болельщики сборной Японии остались на стадионе, чтобы убрать мусор после победы над сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира.
Болельщики сборной Японии остались на стадионе, чтобы убрать мусор после победы над сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира.
Вот это действительно культурные ценности и образец для подражания.
Ну по идее каждый должен свой мусор выбрасывать в урну, а не на пол! Наша планета наш общий дом по факту в общем. В нашей хате были вьетнамцы с них можно было брать пример как они шустры и на счет уборки в хате 5+ ну не удивлен что и японцы такие.
Вот это действительно культурные ценности и образец для подражания.
Ну по идее каждый должен свой мусор выбрасывать в урну, а не на пол! Наша планета наш общий дом по факту в общем. В нашей хате были вьетнамцы с них можно было брать пример как они шустры и на счет уборки в хате 5+ ну не удивлен что и японцы такие.
Вот бы и россиянам, например, так вести себя
Вот бы и россиянам, например, так вести себя