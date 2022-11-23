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Фанаты Японии убрали мусор со стадиона после победы над Германией

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Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 06:20
Японцы вообще как с другой планеты. Культура даже у футбольных болельщиков на другом уровне цивилизации находится. А за рубежом тем более надо вести себя так, словно на тебя вся планета смотрит.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:40
Они и здесь показали свой высокий уровень, как и на футбольном поле.
протон
протон
сегодня в 01:01
Молодцы , на ЧМ в России делал также , жаль что многие сограждане считают уборку своего мусора зазорным (
Вот это действительно культурные ценности и образец для подражания.
Ну по идее каждый должен свой мусор выбрасывать в урну, а не на пол! Наша планета наш общий дом по факту в общем. В нашей хате были вьетнамцы с них можно было брать пример как они шустры и на счет уборки в хате 5+ ну не удивлен что и японцы такие.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:33
Дисциплина и чистота у самураев в крови.
drug01
drug01
сегодня в 00:05
Японцы молодцы! Это отличный пример для всех
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:37
Банзай Ниппон !!!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:34
Японцы молодцы, браво!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 23:34
На наших стадионах скоро и мусорить будет некому с этими новыми паспортами ! )))
vova505
vova505
вчера в 23:32
Красота какая )))

Вот бы и россиянам, например, так вести себя
Futurista
Futurista
вчера в 23:22
Немцы как обычно...наср**и и ушли...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:16
Мелочь а приятно, молодцы!
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