Матч между Таджикистаном и Россией посетят не менее 15 тысяч зрителей

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вчера, 08:16

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России посетят как минимум 15 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Продано 15 тысяч билетов.

Встреча пройдёт сегодня, 17 ноября в Душанбе. Начало — в 18:00 по московскому времени.