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Матч между Таджикистаном и Россией посетят не менее 15 тысяч зрителей

вчера, 08:16
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России посетят как минимум 15 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Продано 15 тысяч билетов.

Встреча пройдёт сегодня, 17 ноября в Душанбе. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
АМС
АМС
вчера в 19:17
Таджикистан по тихоньку идет вперед. Впервые в истории попали на ЧА, это большой успех. Надеюсь выиграют сегодня у России 😅😅👊👊
Amiralla
Amiralla
вчера в 16:01
Не забывайте что легендарный Спартак проиграл в Душанбе когда-то.
adekvat
adekvat
вчера в 10:43
15000 это вместимость стадиона? Интересно сколько бы пришло если бы матч проходил в России?
karnager
karnager
вчера в 10:12
322 игра, в которой заработают все
shur
shur ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 09:43
...деньги то наши вернутся, что я и мои соседи по даче прошлым
летом на траншеи и дороги потратили!!!
Boricku
Boricku
вчера в 09:42
Два шага осталось до плэй офф, главное предоставить в фифу доки, что играли три игры как в группе на кубке Мира !
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:40
денег у них и так навалом
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:25
Для статуса (ни о чём) и уровня (колхозный) этого матча, 15 тысяч зрителей - это ещё неплохо!
Elliada
Elliada ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 09:23
Я вообще не вижу смысла в этой игре. Соперник не топ, матч товарищеский, денег не заработают.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:19
ты ждал матч уровня АПЛ от матча с таджиками?
valeron4321
valeron4321
вчера в 09:09
Сборная Таджикистана очень опасный соперник. В битвах со сборными Мьянмы, Сингапура и Киргизии пробились на Кубок Азии по футболу 2023, что было впервые в истории таджикского футбола.
В светлом и далеком будущем и наша сборная надеюсь тоже поборется за это право.
rhskmz
rhskmz
вчера в 09:02
А если бы играли в Москве то Лужники были бы переполнены таджиками !
vedevas_93
vedevas_93 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:01
по каким причинам должно быть больше? какой интерес представляет этот матч? на мой взгляд никакой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:40
Есть возможность подняться в рейтинге...
Elliada
Elliada
вчера в 08:18
15 000 болельщиков? Так мало. В играх первой лиги столько же зрителей приходят смотреть. Чую это будет очередной нудный матч
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