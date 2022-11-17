Матч между Таджикистаном и Россией посетят не менее 15 тысяч зрителей

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России посетят как минимум 15 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.
Продано 15 тысяч билетов.
Встреча пройдёт сегодня, 17 ноября в Душанбе. Начало — в 18:00 по московскому времени.
летом на траншеи и дороги потратили!!!
летом на траншеи и дороги потратили!!!
В светлом и далеком будущем и наша сборная надеюсь тоже поборется за это право.
В светлом и далеком будущем и наша сборная надеюсь тоже поборется за это право.