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Матч открытия ЧМ-2022 посетили 67372 зрителя

вчера, 22:18
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Стартовый матч чемпионата мира 2022 года в Катаре, по официальным данным, посетили 67372 человека.

Сообщалось, что болельщики начали покидать стадион «Аль-Бэйт» в городе Эль-Хаур до окончания встречи. За 10 минут до завершения игры было замечено немало пустых мест на трибунах.

В матче открытия мундиаля сборная Катара уступила команде Эквадора (0:2).

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Все комментарии
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 07:01
Любят футбол в Катаре
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:51
Команда Катара просто фантастика!
Игрок подхватывает мяч и летит в обводку на четверых игроков соперника!
Тренер невозмутим, походу по совместительству тренирует.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 00:24
Почему не 167.000?!
57к было на матче были видны пустые кресла, а вместимость была 60
dok66
dok66
сегодня в 00:17
Стадион был полон по картинке , болелы разные , но сингапурцев было больше.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:53
Спасибо за информацию 🤝🏼
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:35
Матч открытия чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе «Лужники» в Москве посетили 78 011 зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (FIFA).
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:29
А сколько было в России?
Варвар7
Варвар7 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:11
Благодарю за ответ!
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:07
Добрый вечер.
Медали даются за самые высокие угаданные коэффициенты по каждому типу ставок (например, азиатские форы или европейский гандикап). Исход и двойной исход идут за один тип ставок. Подсчет берется за последние 7 дней.

При выигрыше приходит оповещение про медаль, а сами медали хранятся в истории ставок.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
Добрый вечер! Давно хотел спросить, что означают символы в линии - серебряная медаль; золотая медаль? Они ,что то значат или просто для антуража ?
Союзник противников
Союзник противников ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 22:51
То же отметил.Вывод :Нахлебников-дармоедов было аж 10 000!
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:46
Комментаторы матч тв,во время матча сказали что 57тыс.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:36
Хорошая посещаемость, интересно, наши пять тысяч там были.
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