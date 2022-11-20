Матч открытия ЧМ-2022 посетили 67372 зрителя

Стартовый матч чемпионата мира 2022 года в Катаре, по официальным данным, посетили 67372 человека.
Сообщалось, что болельщики начали покидать стадион «Аль-Бэйт» в городе Эль-Хаур до окончания встречи. За 10 минут до завершения игры было замечено немало пустых мест на трибунах.
В матче открытия мундиаля сборная Катара уступила команде Эквадора (0:2).
Игрок подхватывает мяч и летит в обводку на четверых игроков соперника!
Тренер невозмутим, походу по совместительству тренирует.
Игрок подхватывает мяч и летит в обводку на четверых игроков соперника!
Тренер невозмутим, походу по совместительству тренирует.
57к было на матче были видны пустые кресла, а вместимость была 60
57к было на матче были видны пустые кресла, а вместимость была 60
Медали даются за самые высокие угаданные коэффициенты по каждому типу ставок (например, азиатские форы или европейский гандикап). Исход и двойной исход идут за один тип ставок. Подсчет берется за последние 7 дней.
При выигрыше приходит оповещение про медаль, а сами медали хранятся в истории ставок.
Медали даются за самые высокие угаданные коэффициенты по каждому типу ставок (например, азиатские форы или европейский гандикап). Исход и двойной исход идут за один тип ставок. Подсчет берется за последние 7 дней.
При выигрыше приходит оповещение про медаль, а сами медали хранятся в истории ставок.