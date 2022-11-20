Матч открытия ЧМ-2022 посетили 67372 зрителя

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вчера, 22:18

Стартовый матч чемпионата мира 2022 года в Катаре, по официальным данным, посетили 67372 человека.

Сообщалось, что болельщики начали покидать стадион «Аль-Бэйт» в городе Эль-Хаур до окончания встречи. За 10 минут до завершения игры было замечено немало пустых мест на трибунах.

В матче открытия мундиаля сборная Катара уступила команде Эквадора (0:2).