Болт: «Грустно наблюдать за тем, как Роналду уходит из „Манчестер Юнайтед“»

Восьмикратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».

Грустно наблюдать за тем, как уходит Роналду. Он сыграл очень важную роль для команды в прошлом сезоне. Он сохранил нам место в Премьер-лиге. Во многих матчах именно он забивал голы, продолжая приносить команде очки.

Мне грустно видеть, что он уходит. Но я понимаю, по его интервью, что происходит много того, о чем многие из нас не знают.

Желаю ему всего наилучшего на его пути, ведь я его большой фанат. Печально видеть, что он ушел.