Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Болт: «Грустно наблюдать за тем, как Роналду уходит из „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 20:22

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал новость о расторжении контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед».

Грустно наблюдать за тем, как уходит Роналду. Он сыграл очень важную роль для команды в прошлом сезоне. Он сохранил нам место в Премьер-лиге. Во многих матчах именно он забивал голы, продолжая приносить команде очки.

Мне грустно видеть, что он уходит. Но я понимаю, по его интервью, что происходит много того, о чем многие из нас не знают.

Желаю ему всего наилучшего на его пути, ведь я его большой фанат. Печально видеть, что он ушел.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жереми Доку: «Не стоит винить Лукаку в упущенных моментах»
Вчера, 23:24
Модрич: «Думаю, мы заслужили выход в плей-офф. Наши старания окупились»
Вчера, 22:37
Мартинес: «Золотое поколение успешно воспитывает следующее поколение»
Вчера, 22:26
Далич: «VAR снова против нас, линии рисуются как угодно»
Вчера, 21:58
Главный тренер сборной Марокко Реграги: «Мы хотели войти в историю»
Вчера, 21:53
Роналду: «Мы хотим занять первое место в группе»
Вчера, 21:46
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:43
Не надо было его подписывать, тогда бы и расставаться не пришлось.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 