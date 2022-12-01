Эрлинг Холанд раскрыл секрет результативности их связки с Де Брюйне

Нападающий «Манчестер Сити» поделился секретом успеха результативности их связки с Кевином Де Брюйне.

Я знаю, что когда мяч находится у Кевина Де Брюйне, я должен быть на противоположной стороне в нужном месте и в нужное время, чтобы он мог направить мяч в мою сторону.

Вы можете тренироваться, чтобы предвидеть, что будут делать ваши товарищи по команде, и знать, что делать, когда они владеют мячом в определенном месте поля. Это также касается и меня. Я тренирую этот инстинкт, но стоит отметить, что я с ним родился.