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Эрлинг Холанд раскрыл секрет результативности их связки с Де Брюйне

вчера, 17:43

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился секретом успеха результативности их связки с Кевином Де Брюйне.

Я знаю, что когда мяч находится у Кевина Де Брюйне, я должен быть на противоположной стороне в нужном месте и в нужное время, чтобы он мог направить мяч в мою сторону.

Вы можете тренироваться, чтобы предвидеть, что будут делать ваши товарищи по команде, и знать, что делать, когда они владеют мячом в определенном месте поля. Это также касается и меня. Я тренирую этот инстинкт, но стоит отметить, что я с ним родился.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:02
Теперь понятно, как обороняться против него...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:06
Ну все, раскололся
shlomo
shlomo
вчера в 17:59
Главное чтобы после ЧМ "связка" не пропала
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:59
Секреты не раскрываются... Значит это уже не секрет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:51
Зря Он раскололся...
ДСА
ДСА
вчера в 17:47
Всё, теперь лафа закончилась, теперь все знают как противодействовать.
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