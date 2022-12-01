Форлан: «Жоау Фелишу может помочь уход из „Атлетико“»

Экс-футболист сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о форварде «Атлетико» Жоау Фелише.
Жоау Фелиш — очень хороший игрок, он молод и обладает хорошими качествами. «Атлетико» заплатил за него много денег, но он не играл так, как ожидалось, хотя он всё еще очень молод. Появляются сообщения о том, что он может уйти из «Атлетико». Если это произойдёт, то он сможет даже улучшить свою игру в другом клубе. Я в это верю. Такое часто случается. Так случилось, например, с Филиппе Коутиньо, который очень мало играл в «Интере», а когда перешёл в «Ливерпуль», сильно прибавил.
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https://aliexpress.ru/item/1005002786027657.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000022181033239
На русском языке, вам не будет трудно.