Форлан: «Жоау Фелишу может помочь уход из „Атлетико“»

Экс-футболист сборной Уругвая поделился мнением о форварде «Атлетико» .

Жоау Фелиш — очень хороший игрок, он молод и обладает хорошими качествами. «Атлетико» заплатил за него много денег, но он не играл так, как ожидалось, хотя он всё еще очень молод. Появляются сообщения о том, что он может уйти из «Атлетико». Если это произойдёт, то он сможет даже улучшить свою игру в другом клубе. Я в это верю. Такое часто случается. Так случилось, например, с Филиппе Коутиньо, который очень мало играл в «Интере», а когда перешёл в «Ливерпуль», сильно прибавил.