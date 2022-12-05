Аспиликуэта объяснил, почему решил не переходить в «Барселону»

Защитник «Челси» рассказал, почему решил отказаться от перехода в «Барселону»:

В «Челси» я провел менее 30 матчей и уже почти стал свободным агентом. Такого со мной еще никогда не случалось. Но новое руководство показало, что они заинтересованы в том, чтобы меня сохранить.

Лондон – мой дом, мои дети говорят по-английски лучше, чем по-испански. Думаю, Хави понял, почему я решил остаться.