Аспиликуэта объяснил, почему решил не переходить в «Барселону»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта рассказал, почему решил отказаться от перехода в «Барселону»:
В «Челси» я провел менее 30 матчей и уже почти стал свободным агентом. Такого со мной еще никогда не случалось. Но новое руководство показало, что они заинтересованы в том, чтобы меня сохранить.
Лондон – мой дом, мои дети говорят по-английски лучше, чем по-испански. Думаю, Хави понял, почему я решил остаться.
Летом текущего года Аспиликуэта согласовал условия контракта с «Барселоной», однако в итоге решил остаться в «Челси» и продлил контракт до 2024 года.