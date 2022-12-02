«Удинезе» объявил о продлении контракта с вратарём Сильвестри

Пресс-служба «Удинезе» объявила о продлении контракта с вратарём Марко Сильвестри.
Новая сделка голкипера рассчитана до 2025 года. Сильвестри выступает за «Удинезе» с лета прошлого года.
Пресс-служба «Удинезе» объявила о продлении контракта с вратарём Марко Сильвестри.
Новая сделка голкипера рассчитана до 2025 года. Сильвестри выступает за «Удинезе» с лета прошлого года.
Ничего против вас не имея, всё же спрошу. Если вы так в себе уверены, продолжайте играть с одного акка.
Зачем плодить ещё 5 (10?)?
А я отвечу. С одного аккаунта можно выиграть 5 худи в год (т.е. остальные месяцы как бы в пролёте).
А со многих можно взять 5 за месяц, впору магазинчик открывать.
При этом на остальных участников КП остаётся лишь 14 призов.
Вот это меня и напрягает. Вроде всё по правилам, а вроде где- то дурят.
Всех благ и удачи!
Ничего против вас не имея, всё же спрошу. Если вы так в себе уверены, продолжайте играть с одного акка.
Зачем плодить ещё 5 (10?)?
А я отвечу. С одного аккаунта можно выиграть 5 худи в год (т.е. остальные месяцы как бы в пролёте).
А со многих можно взять 5 за месяц, впору магазинчик открывать.
При этом на остальных участников КП остаётся лишь 14 призов.
Вот это меня и напрягает. Вроде всё по правилам, а вроде где- то дурят.
Всех благ и удачи!
Конкурс ежемесячный, каждый месяц подсчёт очков начинается заново.
Если ещё не читали, то крайне советую ознакомиться с правилами:
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=93
Конкурс ежемесячный, каждый месяц подсчёт очков начинается заново.
Если ещё не читали, то крайне советую ознакомиться с правилами:
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=93