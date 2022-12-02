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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2022/2023

«Удинезе» объявил о продлении контракта с вратарём Сильвестри

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Mezhdurechensk United
Mezhdurechensk United ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 10:09
🤜🤛
alexgurzan
alexgurzan ответ Mezhdurechensk United (раскрыть)
сегодня в 10:07
Удачи в конкурсе!
Mezhdurechensk United
Mezhdurechensk United ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 10:02
Спасибо большое, конечно не прочитал, подумал, что именно с ЧМ фентези, еще раз спасибо💪
a8p3awvnxkud
a8p3awvnxkud
сегодня в 09:36
Вратарь толковый, много спасает игр, решение верное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ matrix333 (раскрыть)
сегодня в 09:32
Приветствую!
Ничего против вас не имея, всё же спрошу. Если вы так в себе уверены, продолжайте играть с одного акка.
Зачем плодить ещё 5 (10?)?
А я отвечу. С одного аккаунта можно выиграть 5 худи в год (т.е. остальные месяцы как бы в пролёте).
А со многих можно взять 5 за месяц, впору магазинчик открывать.
При этом на остальных участников КП остаётся лишь 14 призов.
Вот это меня и напрягает. Вроде всё по правилам, а вроде где- то дурят.
Всех благ и удачи!
alexgurzan
alexgurzan ответ Mezhdurechensk United (раскрыть)
сегодня в 09:32
Добрый день!
Конкурс ежемесячный, каждый месяц подсчёт очков начинается заново.
Если ещё не читали, то крайне советую ознакомиться с правилами:
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=93
ДСА
ДСА
сегодня в 09:25
В этом сезоне результаты у Удинезе хорошие и в этом есть заслуга вратаря.
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