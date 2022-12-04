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Мевля может покинуть «Спартак»

сегодня, 19:50

Защитник «Спартака» Миха Мевля может покинуть клуб.

Если стороны досрочно расторгнут договор, то игрок получит от «красно-белых» около 350 тысяч евро. Спортивный директор клуба Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль полагают, что в своих текущих кондициях игрок не способен принести пользу команде в полной мере. В «Спартаке» работают над снижением возможной суммы неустойки. Договор Мевли с московским клубом действует до лета 2023 года.

Мевля принял участие в 7 матчах за «Спартак» и получил 1 желтую карточку.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:47
Хорошо бы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:01
Может ,не может ! Ромашку устроили тут . Вот когда покинет ,тогда и порадуемся .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:27
В Сочи сделают из него защитника экстра-класса).
112910415
112910415
сегодня в 20:20
сразу был лишним
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:16
Да ладно! Но хоть , что то хорошее! 🤗
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:03
Зачем его вообще брали?
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 20:02
Мевля уже лет 5 как сбитый лётчик. Куда смотрели в Спартаке? Ах, да грех агентам не подоить тех кто деньги не считает. Гыгыгы
ABir
ABir
сегодня в 20:02
Как он вообще попал в Спартак? Не игрок, а недоразумение какое-то в его нынешних кондициях. С него ещё и удержать надо было при окончательном расчете за привозы.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:02
Такое 77 привезти это умудрится надо. Как и пшека Рыбуся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:51
Подоил гемного и хватит...
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