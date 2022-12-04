Мевля может покинуть «Спартак»

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сегодня, 19:50

Защитник «Спартака» может покинуть клуб.

Если стороны досрочно расторгнут договор, то игрок получит от «красно-белых» около 350 тысяч евро. Спортивный директор клуба Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль полагают, что в своих текущих кондициях игрок не способен принести пользу команде в полной мере. В «Спартаке» работают над снижением возможной суммы неустойки. Договор Мевли с московским клубом действует до лета 2023 года.

Мевля принял участие в 7 матчах за «Спартак» и получил 1 желтую карточку.