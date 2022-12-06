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Билялетдинов выделил клуб, который удивил его в первой части сезона РПЛ

вчера, 17:15

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов назвал команду и игрока, которые удивили его в первой половине сезона РПЛ.

«Локомотив» удивил в первой части сезона, а остальные команды выступили, как и должны были. Ничего особенного, все в чемпионате выступили ровно. Из игроков выделю Сычевого, он забил много разноплановых мячей. Не знаю, надо ли ему менять клуб зимой. Нужно доиграть этот сезон, а потом решать. В прошлом розыгрыше чемпионата России был Агаларов, потом он перешел в новый клуб и не пошло. Не могу сказать, что «Ахмат» — это топ-клуб для российского чемпионата, но даже там у Гамида не получается. Нападающий — это прежде всего голы. «Оренбург» — яркая команда в атаке. Многие топ-клубы находятся под большим давлением, и непонятно, справится ли с ним Сычевой.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:33
Верно оценивает возможности Сычевого а Локо действительно удивил.
Гость
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