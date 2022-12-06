Гендиректор «Зенита» отметил первое результативное действие Ловрена на ЧМ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев похвалил игру защитника петербургского клуба и сборной Хорватии Деяна Ловрена, который отметился голевой передачей в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Южной Кореи:
Приятно, когда игрок нашей команды не просто участвует в чемпионате мира, а во всех играх выходит в стартовом составе и заслуживает самых высоких оценок.
В первый раз в своей карьере на крупном турнире он совершил результативное действие, сделав блестящую передачу, после которой Хорватия сравняла счет.