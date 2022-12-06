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Гендиректор «Зенита» отметил первое результативное действие Ловрена на ЧМ

вчера, 12:35
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев похвалил игру защитника петербургского клуба и сборной Хорватии Деяна Ловрена, который отметился голевой передачей в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Южной Кореи:

Приятно, когда игрок нашей команды не просто участвует в чемпионате мира, а во всех играх выходит в стартовом составе и заслуживает самых высоких оценок.

В первый раз в своей карьере на крупном турнире он совершил результативное действие, сделав блестящую передачу, после которой Хорватия сравняла счет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:20
Результативное действие ??? А Ловрен уже нападающий или полузащитник? Или помощник вратаря? :)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:07
Наверное гена подсказал, только он строго следит за "воспитанниками" зенита.
Гость
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