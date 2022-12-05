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«Никакая это не лотерея!» Ловчев — о послематчевых пенальти

вчера, 22:10
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Японии и Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти).

Пенальти же тоже техника, и самое главное — это внутренняя какая‑то уверенность. Потому что более опытная команда Хорватии неслучайно именно так исполняла удары. Многие говорят, что это лотерея. Никакая это не лотерея! Это мастерство, вратаря в том числе. Ливакович все тащит. Он не двигается вперед, а работает именно по бьющему. А Николай Старостин когда‑то говорил вратарям, что не надо гадать, надо играть по удару. Японцы ждали, дотянем, мол, до пенальти. А дальше вот что произошло.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:00
Было и так ясно,что серия пенальти-приговор для японцев.Если они на что-то иное рассчитывали,то вряд ли их стоит считать умными. Они же изучали соперника и должны были вычленить их сильные козыри."Вечно вторые" и пенальти-это родные братья.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 22:18
Абсолютно прав. Это не лотерея, это мастерство. Яркий пример - Жоржиньо и Роналду. Один изображает из себя клоуна, подпрыгивая перед ударом, другой тупо разбегается и бьет мощно в верхний или нижний угол.
Гость
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