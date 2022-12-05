«Никакая это не лотерея!» Ловчев — о послематчевых пенальти

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Японии и Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти).

Пенальти же тоже техника, и самое главное — это внутренняя какая‑то уверенность. Потому что более опытная команда Хорватии неслучайно именно так исполняла удары. Многие говорят, что это лотерея. Никакая это не лотерея! Это мастерство, вратаря в том числе. Ливакович все тащит. Он не двигается вперед, а работает именно по бьющему. А Николай Старостин когда‑то говорил вратарям, что не надо гадать, надо играть по удару. Японцы ждали, дотянем, мол, до пенальти. А дальше вот что произошло.