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Сантуш высказался о будущем Роналду в сборной Португалии

вчера, 17:56

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду в его команде.

Мы с ним очень близки, я тренировал его еще в «Спортинге», когда ему было 19, у нас всегда были очень близкие взаимоотношения. Это не изменилось. Ни он, ни я не путаем человеческие отношения и общение тренера с игроком. На мой взгляд, Роналду продолжает оставаться важной частью сборной Португалии.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:06
Команда разгромила своего соперника в плей-офф чм, показала просто замечательный футбол, а тренеру приходится уже в сотый раз отвечать на вопросы о Роналду..
Сейчас Криштиану не в форме, у него не получается отличиться или с голевыми передачами, нафига об этом мусолить?? Журналисты пытаются его таким образом вывести из себя? Ну эта перестановка же сыграла вчера, игрок вышедший вместо Роналду оформил хет трик! Поздравили бы тренера с таким попаданием.. но нет же, надо провоцировать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:00
Это каминг-аут?
Это Сантуш пробудил у Роналду любовь к мальчикам?
протон
протон
вчера в 17:58
Сантуш и Португалия приятно удивили, хотя не думаю ,что все так категорично, дескать без КриРо они лучше ,а с ним вату катают, вполне возможно Роналду еще своего слова не сказал на этом ЧМ, может и не скажет, всегда нравилась его одержимость быть лучшим, так что в том ,что он будет стараться по максимуму сомнений нет.
Гость
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