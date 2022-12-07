Сантуш высказался о будущем Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии высказался о будущем нападающего в его команде.

Мы с ним очень близки, я тренировал его еще в «Спортинге», когда ему было 19, у нас всегда были очень близкие взаимоотношения. Это не изменилось. Ни он, ни я не путаем человеческие отношения и общение тренера с игроком. На мой взгляд, Роналду продолжает оставаться важной частью сборной Португалии.