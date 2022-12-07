Бускетс рассказал, чего не хватило сборной Испании в матче с Марокко

Полузащитник сборной Испании прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Марокко.

Наш соперник проделал отличную оборонительную работу в этом матче. У Сарабии была хорошая возможность забить в концовке дополнительного времени. Нам постоянно не хватало последнего паса и последнего удара.