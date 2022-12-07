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Бускетс рассказал, чего не хватило сборной Испании в матче с Марокко

вчера, 17:23
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Марокко.

Наш соперник проделал отличную оборонительную работу в этом матче. У Сарабии была хорошая возможность забить в концовке дополнительного времени. Нам постоянно не хватало последнего паса и последнего удара.

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Все комментарии
6rx5mscjk9ae
6rx5mscjk9ae
вчера в 22:16
Распиареная Испания очень сильно облажалась ,одни понты
Roman73
Roman73
вчера в 19:59, ред.
Буся окончательно расписался за своё блистательное поколение .
https://ok.ru/video/822341077742
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 17:55
Скорее, что было лишним. Ты и Альба, две каталонские клоунессы.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:47
Вы этот последний пас даже не пытались сделать, боясь потерять мяч
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:41
Недооценили, думали пешком отгрузят штук пять и вот поплатились, я рад.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:39
Хотели попасть на Марокко? Вот и попали, как кур в ощип....:))

Испания сыграла плохо и проиграла по пенальти Марокко ( а выиграла всего один матч в группе у Коста Рики), которое творит историю на чемпионате мира. Никогда прежде они не доходили до четвертьфинала. Тем временем Испания, которая тысячи раз проходила эту стадию, должна на время удалиться в уголок и курить бамбук....Да.....Испанцы владели преимуществом в матче, но разбились о марокканскую стену.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:25
Теперь это мало кому интересно.
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