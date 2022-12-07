Бускетс рассказал, чего не хватило сборной Испании в матче с Марокко

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Марокко.
Наш соперник проделал отличную оборонительную работу в этом матче. У Сарабии была хорошая возможность забить в концовке дополнительного времени. Нам постоянно не хватало последнего паса и последнего удара.
https://ok.ru/video/822341077742
https://ok.ru/video/822341077742
Испания сыграла плохо и проиграла по пенальти Марокко ( а выиграла всего один матч в группе у Коста Рики), которое творит историю на чемпионате мира. Никогда прежде они не доходили до четвертьфинала. Тем временем Испания, которая тысячи раз проходила эту стадию, должна на время удалиться в уголок и курить бамбук....Да.....Испанцы владели преимуществом в матче, но разбились о марокканскую стену.
Испания сыграла плохо и проиграла по пенальти Марокко ( а выиграла всего один матч в группе у Коста Рики), которое творит историю на чемпионате мира. Никогда прежде они не доходили до четвертьфинала. Тем временем Испания, которая тысячи раз проходила эту стадию, должна на время удалиться в уголок и курить бамбук....Да.....Испанцы владели преимуществом в матче, но разбились о марокканскую стену.