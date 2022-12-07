Испанский журналист объяснил, почему Испания проиграла Марокко

Испанский журналист Сантьяго Сегурола прокомментировал победу сборной Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Испании (0:0, 3:0 по пенальти).
Сборная Марокко полностью выполнила свой план, не позволив Испании сыграть в свой футбол. Нравится вам это или нет, но соперник сделал все идеально.
Даже как-то странно слушать такие мысли. Это сборная Испании должна была не позволить играть вообще в футбол сборной Марокко . А оказалось действительно всё до наоборот. На мой субъективный взгляд вся ответственность за это поражение, целиком и полностью лежит на главном тренере сборной Испании Луисе Энрике . Первая и одна из главных ошибок, это то что будучи зная что сборная едет играть не на товарищеский турнир , а на мировой футбольный форум Чемпионат Мира, он не взял лидера сборной Серхио Рамоса. Молодые игроки которых взял в сборную впервые на такой форум, в любом случае нуждались в таком футболисте и капитане как Рамос , как в раздевалке, также и на поле . Рамос это оплот защитных редутов сборной, это капитан команды, это огромный опыт и уверенность в сборной. И именно этой уверенности у сборной Испании и не хватило. И последнее, это устаревающая тактика , которую я называю "перекатушки " , держание мяча без особых проблем для обороны соперников, которая не даёт результатов и которую уже давно изучили и с которой могут удачно играть соперники . Что и удачно продемонстрировала сборная Марокко . Так что всё что показала сборная Испании на этом чемпионате мира, это ошибка главного тренера Энрике, на мой субъективный взгляд.
Даже как-то странно слушать такие мысли. Это сборная Испании должна была не позволить играть вообще в футбол сборной Марокко . А оказалось действительно всё до наоборот. На мой субъективный взгляд вся ответственность за это поражение, целиком и полностью лежит на главном тренере сборной Испании Луисе Энрике . Первая и одна из главных ошибок, это то что будучи зная что сборная едет играть не на товарищеский турнир , а на мировой футбольный форум Чемпионат Мира, он не взял лидера сборной Серхио Рамоса. Молодые игроки которых взял в сборную впервые на такой форум, в любом случае нуждались в таком футболисте и капитане как Рамос , как в раздевалке, также и на поле . Рамос это оплот защитных редутов сборной, это капитан команды, это огромный опыт и уверенность в сборной. И именно этой уверенности у сборной Испании и не хватило. И последнее, это устаревающая тактика , которую я называю "перекатушки " , держание мяча без особых проблем для обороны соперников, которая не даёт результатов и которую уже давно изучили и с которой могут удачно играть соперники . Что и удачно продемонстрировала сборная Марокко . Так что всё что показала сборная Испании на этом чемпионате мира, это ошибка главного тренера Энрике, на мой субъективный взгляд.