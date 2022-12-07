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Луис Энрике: «Я доволен тем, что сделала моя команда»

вчера, 17:40
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

Я доволен тем, что сделала команда. Она олицетворяла мою футбольную идею и идею моего тренерского штаба. Я могу только поздравить их за ту игру, которую они показали на протяжении всего чемпионата мира. Также я поздравляю сборную Марокко с успехом в серии пенальти. Буну был великолепен. Желаю им удачи в оставшейся части турнира.

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Все комментарии
mqaqvpn4av9k
mqaqvpn4av9k
вчера в 22:20
Думаю сборную ему тренировать больше не надо
pomor45
pomor45
вчера в 20:34
Явки с повинной не состоялось.
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 20:28
Самая главная твоя ошибка не взять Рамоса. Серхио оправился от травм,играет стабильно за ПСЖ, а ты его послал. Бразилия взяла 38-летнего Силву, Португалия-Пепе, а ты Рамоса слил. Всегда нужен вожак, еще он и на стандартах играет классно…
DaslerU
DaslerU
вчера в 18:06
Странный тип. Как можно быть довольным тем, что твоя команда обделалась по полной программе? Похоже мозги у людей в Европе деградировали окончательно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:57
Вот когда он давал это и интервью он что то курил или...????

"Мне плевать на результат", – сказал Энрике перед игрой и сейчас эта фраза тренера как надгробная надпись.... и это поражение конец нашего фирменного стиля тики-таки (будем надеяться)... Испанцы пересекали центр поля со скоростью черепах а что делать дальше....оказалось проблемой. С таким настроем Испанцам больше подходят шахматы...

И еще (может быть я и не прав) не взял он Серхио Рамоса, вот лидера и не оказалось, когда в Реале или сб. Испании в атаке не клеилось, этот всегда шел вперед и забивал когда это было нужно кровь из носу, а теперь он не нужен, старый Пепе сб. Португалии был нужен, а Серхио Рамос не нужен....
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:46
Тактика Сделать так чтобы зрители уснули????
1000+ пасов и 99% бестолковые, ни одного острого паса в основное время, в конце вспомнили что пришли вроде как голы забивать, да выпусти хотя бы морату и навешивай ему на голову , есть норм форвард который открывается, мощный и с хорошим прыжком
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:43
Как ни хвалитесь довольством...всё равно соперники вашей сборной довольны больше вас...))
Гость
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