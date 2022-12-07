Луис Энрике: «Я доволен тем, что сделала моя команда»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).
Я доволен тем, что сделала команда. Она олицетворяла мою футбольную идею и идею моего тренерского штаба. Я могу только поздравить их за ту игру, которую они показали на протяжении всего чемпионата мира. Также я поздравляю сборную Марокко с успехом в серии пенальти. Буну был великолепен. Желаю им удачи в оставшейся части турнира.
"Мне плевать на результат", – сказал Энрике перед игрой и сейчас эта фраза тренера как надгробная надпись.... и это поражение конец нашего фирменного стиля тики-таки (будем надеяться)... Испанцы пересекали центр поля со скоростью черепах а что делать дальше....оказалось проблемой. С таким настроем Испанцам больше подходят шахматы...
И еще (может быть я и не прав) не взял он Серхио Рамоса, вот лидера и не оказалось, когда в Реале или сб. Испании в атаке не клеилось, этот всегда шел вперед и забивал когда это было нужно кровь из носу, а теперь он не нужен, старый Пепе сб. Португалии был нужен, а Серхио Рамос не нужен....
"Мне плевать на результат", – сказал Энрике перед игрой и сейчас эта фраза тренера как надгробная надпись.... и это поражение конец нашего фирменного стиля тики-таки (будем надеяться)... Испанцы пересекали центр поля со скоростью черепах а что делать дальше....оказалось проблемой. С таким настроем Испанцам больше подходят шахматы...
И еще (может быть я и не прав) не взял он Серхио Рамоса, вот лидера и не оказалось, когда в Реале или сб. Испании в атаке не клеилось, этот всегда шел вперед и забивал когда это было нужно кровь из носу, а теперь он не нужен, старый Пепе сб. Португалии был нужен, а Серхио Рамос не нужен....