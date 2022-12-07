Луис Энрике: «Я доволен тем, что сделала моя команда»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

Я доволен тем, что сделала команда. Она олицетворяла мою футбольную идею и идею моего тренерского штаба. Я могу только поздравить их за ту игру, которую они показали на протяжении всего чемпионата мира. Также я поздравляю сборную Марокко с успехом в серии пенальти. Буну был великолепен. Желаю им удачи в оставшейся части турнира.